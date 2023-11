Addio Osimhen, arriva l’amico di Mertens: Napoli, colpo di scena

Colpo di scena in casa Napoli, Victor Osimhen può andare via e lasciare il capoluogo campano. Al suo posto può arrivare l’amico di Mertens!

La situazione intorno a Victor Osimhen si fa sempre più cupa e difficile. Il rinnovo col Napoli dell’attaccante nigeriano è in stand-by e attualmente sembra lontano. Non c’è accordo sulle cifre tra l’entourage del calciatore e la società di De Laurentiis. Oltre alla volontà dell’attaccante di provare una nuova esperienza dopo le tante polemiche degli ultimi mesi (su tutti il caso Tik Tok).

Il contratto attuale scadrà nel 2025, è chiaro che se entro la prossima estate l’attaccante non avrà rinnovato verrà messo sul mercato anche perché è l’ultima occasione per monetizzare dalla sua cessione. I 150-200 milioni richiesti da ADL restano utopistici, probabilmente non si arriverà nemmeno alla tre cifre. A queste condizioni la società partenopea sta già guardando al possibile sostituto del nigeriano, occorre non farsi trovare impreparati perché il ruolo di attaccante impone una scelta fatta con criterio.

Osimhen verso l’addio, al Napoli può arrivare l’amico di Mertens: la situazione

Soprattutto raccogliere l’eredità del nigeriano non sarà un compito semplice. Anche per questo motivo il Napoli ha già messo nel mirino il possibile post-Osimhen. Si tratta di un amico di Dries Mertens, che condivide con lui non solo la nazionale belga ma anche il reparto, trattandosi naturalmente di un attaccante. Ci riferiamo a Lois Openda.

Il classe 2000 si è trasferito quest’anno al Lipsia dopo essersi messo in luce al Lens. In Germania sta andando alla grande, avendo già segnato 8 gol in 10 presenze in Bundesliga. Ancora meglio l’anno scorso quando nel campionato francese ha realizzato 21 reti in 38 presenze, contribuendo allo storico secondo posto del Lens. Ora potrebbe compiere un ulteriore passo in avanti della sua carriera, arrivando a Napoli come sostituto di Osimhen.

A promuoverne il possibile acquisto sarebbe proprio Mertens: sicuramente l’ex attaccante partenopeo avrebbe modo di dispensare consigli al più giovane collega, favorendo così il suo arrivo nella città partenopea. Openda ha un’età inferiore anche a quella di Osimhen e ha sicuramente il futuro dalla sua parte: potrebbe far bene anche a Napoli. Nei prossimi mesi se ne saprà di più, ovviamente parliamo di un’operazione valida per la prossima estate e non a gennaio.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI