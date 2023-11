L’ex Milan più 60 milioni: il Napoli vende Kvaratskhelia

Il talento georgiano è stato uno dei più grandi colpi della storia recente azzurra. Ora il mercato insorge, tifosi preoccupati.

Kvicha Kvaratskhelia è uno dei grandi gioielli del Napoli e in generale di tutta la Serie A. Il club azzurro ha scovato il calciatore tra lo stupore generale e in poco tempo il talento georgiano è diventato l’uomo chiave della formazione partenopea. Il Napoli ha vinto lo scudetto pochi mesi fa e Kvaratskhelia è stato premiato come miglior calciatore del campionato scorso.

I suoi numeri sono impressionanti e il primo anno in Italia è da record: gol, assist e prestazioni di altissimo profilo, numeri che gli hanno permesso di essere tra i primi 20 calciatori della classifica del Pallone d’Oro. E ovviamente tutti questi risultati hanno portato l’attenzione delle big europee, tutte interessate alla situazione del talento di Tbilisi. Kvaratskhelia ha ancora un contratto molto basso rispetto ai calciatori del suo livello e al momento club ed entourage non hanno trovato alcun accordo per un possibile adeguamento. C’è una situazione di stallo: il Napoli e soprattutto l’attaccante attendono novità.

In questa stagione il georgiano ha alternato alti e bassi con Kvicha che ha in parte risentito del cambio in panchina. Le big europee continuano comunque a monitorare il calciatore e nelle ultime ore si è parlato di un clamoroso interesse nei suoi confronti da parte del Real Madrid. Ancelotti è ‘innamorato’ del talento del Napoli e presto potrebbe chiedere a Florentino Perez di formulare una grande offerta.

Real Madrid, offerta con scambio per Kvaratskhelia

Il Napoli ha sempre valutato Kvaratskhelia una cifra superiore ai 100 milioni di euro, ma la situazione contrattuale e le recenti prestazioni di Kvicha potrebbero cambiare tutto. Il Real Madrid starebbe pensando di presentare una proposta che comprende una ‘vecchia conoscenza’ del calcio italiano. Secondo le ultime indiscrezioni i Blancos sarebbero pronti ad offrire 60 milioni di euro e il cartellino del trequartista spagnolo Brahim Diaz. L’ex Milan è valutato 25 milioni di euro e – complice il poco spazio trovato in questa prima parte di stagione – gradirebbe non poco tornare in Serie A.

Un’offerta di livello, anche se appare difficile una risposta positiva del club partenopeo. Gli azzurri hanno sempre rifiutato possibili scambi con il patron De Laurentiis più incline ad accettare esclusivamente offerte economiche. De Laurentiis valuta parecchio Kvaratskhelia, ma va detto che molto dipenderà dalle prestazioni del calciatore nel resto del campionato. Ad ora il Napoli coccola il suo gioiello mentre il Real e altre big europee (occhio a Bayern e Liverpool) osservano con attenzione la sua crescita.