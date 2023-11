L’Inter strappa il bomber al Napoli: tifosi spiazzati

L’Inter entra in rotta di collisione con il Napoli per il nuovo bomber: i nerazzurri possono subito vincere la sfida sul calciomercato

Il calciomercato è spesso animato da duelli internazionali, aste al rialzo e destini incrociati, in tutti i casi con la vittoria di una squadra su un’altra, che poi non sempre ha come risultante una migliore resa sul campo.

Quella tra Inter e Napoli è una gara tra club che spesso esula da lotte scudetto e ogni tanto anima anche trattative importanti. Stavolta le due società potrebbero condividere l’amarezza di aver perso il loro giocatore di punta, ma anche la volontà di arrivare allo stesso sostituto. Ma andiamo con ordine: i partenopei vedono allontanarsi sempre di più il rinnovo di Victor Osimhen, il mattatore dello scorso anno e uno dei bomber migliori a livello europeo. Quest’anno è partito peggio sia per problemi fisici, sia per qualche alterco con la società che ora sembra rientrato.

In ogni caso, una sua partenza il prossimo giugno sembra probabile, esattamente come per Lautaro Martinez. In questo caso, la sintonia tra l’argentino e il club è totale, ma viste le prestazioni straordinarie di inizio anno, il Real Madrid o una big europea potrebbero presentare un’offerta indecente per il Toro, strappandolo alla società nerazzurra.

L’Inter punta il bomber e lo strappa al Napoli

Per queste ragioni i due club ragioneranno molto presto su uno sostituto che possa non far rimpiangere la presenza dei due attaccanti e sembrano aver individuato il profilo migliore per i loro intenti.

Si tratta di Lois Openda, classe 2000 belga che sta trovando una continuità impressionante con il Lipsia, dopo aver fatto molto bene anche al Lens. Non a caso i tedeschi hanno pagato quasi 40 milioni di euro il suo cartellino la scorsa estate, e non se ne sono pentiti. È già a quota otto reti in Bundesliga e ne ha realizzate altre due in Champions League: le sue qualità non sono in discussione, ma il prezzo rischia già di essere oltre i 50 milioni di euro. Inter e Napoli potrebbero avere denaro da investire su di lui, ma i partenopei rischiano di essere in secondo piano. Il prestigio dei nerazzurri, dopo la finale contro il Manchester City, la qualificazione per il Mondiale per Club e uno dei primi posti nel ranking, è sicuramente maggiore e potrebbe portare il belga a scegliere Milano. Nonostante il tifo, il cuore e i colori del Napoli.