Lo stadio ai suoi piedi: Incardona, che scollatura

Eleonora Incardona fa impazzire lo stadio, la showgirl mette in mostra la consueta scollatura che toglie il respiro agli ammiratori

La sua presenza di grande fascino e sensualità accompagna ormai in maniera immancabile i principali eventi calcistici e sportivi, rendendo lo spettacolo ancor più indimenticabile. Stiamo parlando di Eleonora Incardona, una bellezza irrinunciabile per tutti gli appassionati e sempre più esplosiva.

La showgirl ragusana si è fatta conoscere negli anni mediante apparizioni televisive di una certa importanza e mettendo in mostra la sua bellezza mozzafiato sui social, dove il suo seguito cresce a vista d’occhio. Su Instagram, siamo ormai ben oltre i 900 mila followers, un pubblico affezionato che la segue sempre con notevole interesse.

Il 2023 è stato se vogliamo l’anno della consacrazione definitiva per colei che era assurta alle cronache di gossip, qualche anno fa, come fidanzata di Mirko Manola, fratellastro di Diletta Leotta. Ed è a dir poco curioso che Eleonora abbia ritrovato in questi mesi l’ex cognata sugli schermi di DAZN. L’ingresso della Incardona nella squadra dell’emittente streaming è una conferma del fatto che ormai siamo di fronte a un personaggio dalla grande visibilità e dalla presenza scenica inconfondibile.

Dove c’è sport, c’è lei e non parliamo solamente del mondo del calcio. Eleonora si è fatta immortalare anche a margine di altri eventi molto importanti, come, di recente, la Ryder Cup di golf. Per non parlare del fatto che in primavera è entrata nelle case di tutti gli italiani come madrina del Giro d’Italia, con la sua sensualità innata ed irresistibile.

Eleonora Incardona, un lato A da Champions League: visione da urlo, applausi

Il luogo dove raccoglie più spesso applausi a scena aperta è però lo stadio ‘Meazza’ a San Siro. Sugli spalti milanesi, Eleonora è di casa, e anche stavolta ci fa sognare ad occhi aperti.

Non poteva mancare, Eleonora, a Milan-Psg, uno dei match più attesi di tutta la fase a gironi di Champions League. Una grande partita che ha visto allo stadio un parterre vip d’eccezione in cui lei ha fatto eccome la sua figura con la solita posa da urlo, l’abitino aderente a esaltare la vertiginosa e pericolosissima scollatura. Un dettaglio che in tutti i suoi scatti non passa mai inosservato e anche stavolta è vera e propria strage di cuori nei commenti: “Hai bloccato anche il traffico”, “Come sempre brilli“, “Bellezza pura“, “Chiamate la polizia“.