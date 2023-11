Sabrina Ferilli, tacchi da capogiro e camicia aperta, fans impazziti

Sabrina Ferilli, fans impazziti, tacchi da capogiro e camicia aperta. L’attrice romana mostra tutto il meglio di sé con la solita allegria

Non è soltanto bella, di quella bellezza di cui il tempo ha deciso di non interessarsi poiché è giusto che non venga in alcun modo scalfita.

Non è soltanto la donna dei sogni, è anche l’amica dei sogni. La donna alla quale poter raccontare tutto, anche i dolori più intimi perché sai che basterà soltanto il suo sorriso a ridare forza, speranza e felicità. Perché Sabrina Ferilli non è soltanto bella. E’ uno splendido cocktail umano dove tanti ingredienti agitati, non mescolati, hanno dato vita ad un personaggio tra i più amati in assoluto nel variegato mondo dello spettacolo.

E quando non la si ammira sul grande schermo o in televisione, è la stessa attrice romana a regalare squarci di serenità attraverso i suoi scatti privati. Sono i momenti in cui la Diva Ferilli lascia completamente il campo libero alla donna Sabrina. Sono i momenti in cui un angolo della casa un gesto, uno sguardo, lasciano filtrare il suo stato d’animo. Il suo profilo Instagram ci racconta spesso la donna Sabrina ed è un meraviglioso leggere.

Sabrina Ferilli, fans impazziti

Ogni volta che si osserva una foto di Sabrina Ferilli i meno fantasiosi iniziano a fare calcoli mentali per risalire alla sua età. “Me la ricordo giovane in quel film” è la frase ricorrente, così come l’inevitabile conclusione: “è però sempre bellissima“.

E donna Sabrina ci ha regalato, ancora una volta, uno squarcio della sua quotidiana, grande bellezza. Una terrazza, una camicia aperta che lascia intravedere il reggiseno, tacchi alti e: “Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna“, come recita la didascalia che affianca l’ennesima splendida fotografia. Quasi inutile sembra voler sottolineare quanti hanno apprezzato il post della grande attrice romana.

Se si scorrono i messaggi si viene a scoprire un’altra unicità di Sabrina Ferilli, ovvero che le parole più dolci e i complimenti più belli arrivano quasi sempre dalle donne. C’è chi le grida: “sembri una star di Hollywood” e chi confessa: “meglio di così credo sia quasi impossibile“. La sua umanità, la sua simpatia, che si manifesta con il suo ormai iconico sorriso, sembrano quasi cancellare qualsiasi forma di invidia e gelosia tra donne.

Ora non resta che attendere sabato sera per ammirarla nuovamente in tv, accanto alle sue amiche del cuore Maria De Filippi e Luciana Littizzetto a Tu Si Que Vales, su Canale 5. Perché Sabrina Ferilli non è soltanto bella. E’ tanto di più.