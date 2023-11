De Laurentiis, che mazzata: la sentenza è netta e durissima

Il momento di difficoltà del Napoli non accenna a placarsi, con la ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Rudi Garcia che continua, in una situazione che sembra bloccata

La sconfitta nella partita casalinga contro l’Empoli alla dodicesima giornata ha messo nei guai il Napoli, ormai lontanissimo dalla vetta e che sembra aver definitivamente perso la possibilità di difendere lo Scudetto conquistato nella scorsa stagione.

La risposta della società all’ultima, pessima prestazione, non si è fatta attendere: il presidente Aurelio De Laurentiis ha cominciato i colloqui già nella giornata di lunedì per trovare un nuovo allenatore, esonerando di fatto, in attesa del comunicato ufficiale, il tecnico Rudi Garcia.

I nomi in vantaggio sembrano essere due, ovvero Igor Tudor e Walter Mazzarri, ma sembrano esserci difficoltà a riguardo, così come ci sono state durante la scorsa sosta, quando il patron aveva contattato Antonio Conte.

Moggi, che stoccata a De Laurentiis: “Forse nessuno vuole venire perché c’è lui”

Della situazione del Napoli ha parlato anche l’ex direttore sportivo azzurro Luciano Moggi, intervistato durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

L’ex dirigente ha duramente criticato la gestione di Rudi Garcia e in particolare le scelte di formazione nella partita contro l’Empoli nella quale, in mancanza di Victor Osimhen, infortunato, ha lasciato fuori anche Khvicha Kvaratskhelia, senza contare l’impatto che il georgiano ha sul gioco dell’intera squadra. Il tecnico sarebbe ora demotivato e depotenziato, non è più possibile tenerlo ma bisognerebbe anche capire le cause del suo fallimento.

Secondo l’ex dg della Juventus, quello di Igor Tudor non sarebbe il nome giusto per la panchina azzurra, ma solo perché un vero e proprio profilo giusto non c’è. Bisognerebbe trovare delle personalità capaci di limitare e tenere da parte il presidente, come avevano fatto Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli.

Il rapporto con loro era talmente buono che De Laurentiis non si è mai fatto sentire la scorsa stagione e non è un caso, secondo lui, che il Napoli abbia vinto il campionato.

Infine, Moggi ha parlato direttamente delle difficoltà di trovare un nuovo allenatore, puntando il dito direttamente contro il presidente: “Non avrei scelto mai Garcia, anzi avrei provato a trattenere sia Spalletti che Giuntoli. Ora però è probabile che nessuno voglia venire al Napoli proprio perché c’è De Laurentiis, e forse anche Antonio Conte ha fatto lo stesso ragionamento. De Laurentiis è un grande imprenditore, ma ha il vizio di intromettersi nelle questioni che riguardano l’area tecnica“.