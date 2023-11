Lady Immobile piccante: scollatura da capogiro

Jessica Melena spettacolare ancora una volta, la signora Immobile conquista tutti con uno scatto a dir poco esplosivo

Come sappiamo piuttosto bene, è davvero difficile resistere al fascino e alla sensualità delle celebri wags, le compagne di vita dei calciatori. Alcune di loro, però, si elevano di almeno una spanna sopra le altre per la loro bellezza mozzafiato. E’ sicuramente il caso di Jessica Melena, la moglie di Ciro Immobile.

Una donna di altissimo livello per un centravanti di altissimo livello, verrebbe da dire, e in effetti è proprio così. Jessica è diventata celebre sui social per la sua eleganza seducente che non lascia scampo, non per caso ha un seguito da un milione di followers su Instagram, sul quale è una influencer di successo. Stile e classe da vendere, bellezza stratosferica che trova conferma praticamente in tutti i suoi scatti.

Jessica e Immobile si sono legati ai tempi in cui lui, ancora giovanissimo, giocava nel Pescara di Zeman e da allora non si sono più lasciati. Dando vita a una famiglia splendida e numerosa, con ben quattro figli: i piccoli Michela, Giorgia, Mattia e Andrea. Ciò che emerge dal profilo di Jessica è proprio il quadro di grande unità familiare, che da’ sostegno costante a Immobile anche nei momenti più difficili, come è stato quello recente. Un periodo che si è lasciato alle spalle con le reti decisive contro Fiorentina e Feyenoord che hanno confermato come di uno come lui la Lazio abbia sempre bisogno.

Jessica Melena, la veste da notte la contiene a fatica: lato A in primo piano, i fan sognano insieme a lei

Jessica alterna scatti da urlo ad altri in cui si lascia andare al suo lato più sorridente e autoironico. Questa volta, spazio alla seduzione più irresistibile, con una vestaglina da notte che ne mette in evidenza la silhouette da sballo.

Impossibile non concentrarsi sulla vertiginosa scollatura, un dettaglio che non passa mai inosservato e che anche questa volta fa strage di cuori con like e commenti a ripetizione. Nei messaggi che i fan le rivolgono, vera e propria adorazione, per una bellezza che non può lasciare indifferenti: “Quanto è fortunato tuo marito ad averti accanto“, “Elegante anche in pigiama“, “Che donna bellissima“, “Sei uno spettacolo“, “Con te la natura ha veramente esagerato“, “Vicino al grande bomber ci vuole una grande bomber“.