Mercato Napoli, De Laurentiis imita il Real: colpo a sorpresa

Il Napoli si comporta come il Real Madrid ed è pronto a centrare un colpo a sorpresa sulla scena internazionale. Bisogna giocare d’anticipo

Le ambizioni del Napoli restano importanti sia in Serie A, sia in Champions League, nonostante una prima parte di stagione fatta di alti e bassi.

La squadra gira, ma a tratti c’è la sensazione che quest’anno ci sia bisogno di qualcosa di più per trovare la continuità ammirata per lunghi tratti con Luciano Spalletti in panchina. La soluzione, però, non sta solo nelle scelte dell’allenatore, ma anche nella chiara intenzione di identificare profili adatti sul calciomercato, che possano fare la differenza in campo. I partenopei, sulla scia della volontà di Aurelio De Laurentiis, sono sempre alla ricerca dei nomi giusti per rinforzare la rosa in tutti i reparti e con una modalità sempre più simile a quella attuata dal Real Madrid.

Non perché i campani abbiano a disposizione le finanze dei Blancos, ma perché non vogliono farsi sfuggire i migliori talenti sulla scena internazionale, soprattutto dal Sudamerica. Dopo la partenza di Kim Min-Jae la scorsa estate con direzione Bayern Monaco infatti, è arrivato il brasiliano Natan che con il tempo sta dimostrando le sue qualità. Potrebbe non essere l’unico colpo di questo tipo, esattamente come i Galacticos hanno chiuso gli arrivi di Rodrygo, Vinicius e del giovanissimo Endrick.

Il Napoli guarda ancora in Brasile e prepara un altro colpo

La dirigenza partenopea non ha messo nel mirino nuovi funamboli dell’attacco, ma ha intenzione di puntare ancora una volta su un altro difensore verdeoro.

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Ekrem Konur, il profilo che piace agli uomini di De Laurentiis è Lucas Beraldo, centrale di solo 19 anni in forza al Sao Paulo, e che gli scout italiani hanno seguito da vicino nel match contro il Bragantino. Dopo il percorso nelle giovanili, in questa stagione ha trovato maggiore continuità e infatti è già a quota 19 presenze in campionato, anche se poco più della metà da titolare.

Parliamo di un mancino naturale che potrebbe avere molto appeal sulla scena internazionale, perché abbina qualità in impostazione a forza fisica, tanto da poter essere impiegato anche da mediano. Il suo valore di mercato è in salita e si aggira già sui 10 milioni di euro, ma il Napoli vuole giocare d’anticipo e regalarsi un altro colpo brasiliano.