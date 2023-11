Milan-Napoli, sfida di mercato: gli scout seguono lo stesso giocatore

Sfida di mercato tra il Milan ed il Napoli: gli scout delle due squadre hanno messo nel mirino lo stesso giocatore

Manca ancora più di un mese e mezzo all’inizio della sessione invernale di calciomercato, ma i club sono già all’opera per scovare dei nuovi profili da inserire nei propri organici e rafforzarli in maniera importante. Tuttavia, oltre a pensare al presente, i club pensano anche al futuro e non cercano solo giocatori che possano aiutare nell’immediato, ma anche giovani talenti che possano esplodere in futuro.

Il mondo del calcio è vasto e ci ha insegnato spesso e volentieri come anche nelle zone meno battute si possano scovare dei talenti. Da questo punto di vista, il Napoli è sempre stato molto attento e uno dei suoi miglior colpi in questo senso è stato Kvaratskhelia che si è dimostrato forse il colpo di mercato più importante messo a segno dagli azzurri negli ultimi anni.

L’area scouting del Napoli ha fatto vedere di avere grande competenza ed ora sono di nuovo al lavoro per scovare nuovi talenti in Europa.

Gli scout azzurri vogliono ripetersi dopo il colpo Kvaratskhelia e nel loro mirino è finito un giocatore di appena 16 anni, ovvero Andrija Maksimovic dello Stella Rossa di Belgrado. Ma, come riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur gli azzurri non sono i soli sul giocatore e potrebbe esserci una sfida di mercato con il Milan che pure lo segue attentamente.

Andrija Maksimovicè solamente un esterno d’attacco classe 2007, eppure per quello che sta dimostrando in campo sembra essere un veterano.

Di proprietà dello Stella Rossa, ma attualmente in prestito al Graficar Belgrad, l’esterno d’attacco sta facendo faville nella Serie B serba, dove ha collezionato 5 gol e 1 assist in 12 presenze, mostrando una personalità fuori dal comune.

Napoli, sfida al Milan per il talento Maksimovic

Non è un caso che Maksimovic stia attirando molti occhi tra cui quelli del Napoli che lo sta seguendo molto da vicino. Tuttavia, gli azzurri non sono gli unici ad essere interessati all’esterno d’attacco e secondo quanto riportato dall’esperto Ekrem Konuranche il Milan è sulle tracce del giocatore.

Gli scout delle due squadre lo hanno messo nel proprio mirino ed è prevedibile dunque una sfida di mercato per questo sfavillante talento serbo. Konur, però, ha fatto anche sapere come oltre a Milan e Napoli, anche altri top club come Manchester City, Real Madrid ed Arsenal sono sul giocatore e non sarà semplice battere la loro concorrenza.

Nel frattempo, lo Stella Rossa già si sfrega le mani pensando alla plusvalenza che spera di mettere a segno e la sensazione che si ha è che non sarà facile scippare il giocatore ai serbi. Finora, inoltre, Maksimovic ha giocato solo nel settore giovanile del club di Belgrado e di certo sogna di giocare per la prima squadra del club che lo ha cresciuto.