Napoli, che ritorno: annuncio e tifosi in estasi

Un grande ex Napoli desidera tornare un giorno nella fila del club targato Aurelio De Laurentiis: l’annuncio in diretta fa sognare i tifosi

Il pareggio contro l’Union Berlino al ‘Maradona’ ha lasciato, inevitabilmente, un po’ di amaro in bocca. Ad ogni modo, la mini classifica del girone di Champions League ci dice che, con ogni probabilità, il Napoli riuscirà ugualmente a raggiungere la qualificazione agli ottavi di finale. Un obiettivo che va necessariamente centrato anche e soprattutto per questioni economiche.

È importante cercare di andare avanti il più possibile nella massima competizione europea, sperando che il sorteggio sia benevolo. In campionato, invece, la truppa guidata da mister Rudi Garcia ha il dovere morale di provare a bissare la conquista dello Scudetto, regalando un’altra gioia immensa ai propri tifosi. Missione tutt’altro che semplice da compiere, a maggior ragione considerando le premesse.

Il team partenopeo, infatti, non gira bene come nella passata stagione. Il gruppo è comunque forte e presenta delle individualità di grande spessore, ma qualcosa strada facendo si è perso anche a causa di un calo a livello mentale. D’altronde, non è facile rimanere sulla cresta dell’onda per più stagioni consecutive.

Tant’è che finora il Napoli si è reso protagonista di un percorso al di sotto delle aspettative, caratterizzato da alti e bassi. Addirittura ad un certo punto sembrava che la panchina di Garcia potesse saltare a poche settimana di distanza dall’ingaggio del tecnico francese.

De Laurentiis, dal canto suo, ha tentato di convincere Antonio Conte ad entrare in corsa, ma l’allenatore salentino ha rispedito al mittente tale proposta. Dopodiché, il patron del Napoli ha ribadito pubblicamente la fiducia nei confronti di Garcia, anche se il futuro del mister azzurro è ancora incerto. Tutto dipenderà, ovviamente, dai risultati e dalla classifica.

Napoli, il grande ex sogna la panchina: ecco di chi si tratta

L’Inter è oggettivamente superiore sulla carta e la sensazione è che pure la Juventus abbia qualcosa in più rispetto al Napoli. Al termine della stagione in corso De Laurentiis potrebbe optare per un cambio in panchina, ingaggiando stavolta un allenatore di maggior prestigio e curriculum rispetto al tecnico di Nemours.

In tal senso, c’è un grande ex del club azzurro che sogna un giorno di poter ricoprire quel ruolo. Stiamo parlando di Fabio Cannavaro, il quale si è espresso chiaramente ai microfoni di ‘Tv Play’, a margine dell’evento ‘Raccontami com’era il calcio‘ svolto al Maschio Angioino di Napoli. “Sogno di allenare il Napoli. Chi fa il mio mestiere cerca sempre di arrivare al massimo“, ha dichiarato Cannavaro.

Ad ogni modo, è impensabile che tale matrimonio possa concretizzarsi nel giro di qualche mese. L’ex difensore ha bisogno di ingrandire il proprio bagaglio d’esperienza, prima di sperimentare le sue doti da allenatore in una big. De Laurentiis ha altri obiettivi.