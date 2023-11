Osimhen, la verità sull’addio al Napoli: tutto svelato

Victor Osimhen torna a parlare pubblicamente e svela tutta la verità: Napoli tutta segue con attenzione la vicenda. Ecco le parole dell’attaccante azzurro

Victor Osimhen si è fatto male nel corso della pausa per gli impegni delle nazionali che c’è stata lo scorso ottobre. È perciò ancora fermo ai box e sta procedendo con il percorso riabilitativo a Castel Volturno presso il centro sportivo del Napoli. La squadra spera infatti di riaverlo con sé in campo prima possibile, magari già contro l’Atalanta dopo la sosta. Nel frattempo, poi, il giocatore ha rilasciato anche un’intervista in cui ha rivelato retroscena che necessitavano di essere chiariti.

Il rapporto con Rudi Garcia non è mai stato, fin dall’inizio, idilliaco. Tanto che Victor Osimhen ha spesso anche poco gradito la decisione del tecnico di sostituirlo quando la squadra aveva ancora bisogno delle sue qualità. A tutto questo poi si è andata ad aggiungere la questione del mancato rinnovo.

A tal proposito sarà utile fare chiarezza. Aurelio De Laurentiis ha fatto di tutto, nell’estate oramai passata, per evitare che Osimhen lasciasse il Napoli. E che continuasse almeno per un’altra stagione con il club.

Nonostante l’interesse forte tanto di top club europei quanto dell’Arabia Saudita per le sue qualità. Si è così a lungo parlato di accordo sul rinnovo ma questo non è poi mai arrivato. O per lo meno non è stato firmato, finora, nessun prolungamento. Con il contratto dell’attaccante che è in scadenza nel 2025. L’aria si è perciò fatta tesa e a parlarne stavolta è stato lo stesso giocatore.

Napoli, stavolta parla Osimhen: ecco cos’è successo sul mercato in estate con l’Arabia Saudita

Victor Osimhen, in un’intervista rilasciata al podcast ‘The Obi One Podcast’, ha dichiarato: “Non ho mai pensato di andarmene l’estate scorsa. L’offerta dall’Arabia Saudita (dall’Al Hilal, ndr.) è stata enorme ed è stato difficile rifiutare, ma ho parlato col Napoli e ho deciso di restare. Più rifiutavo e più loro aumentavano l’offerta. Soldi che mi avrebbero cambiato la vita. Ma ho detto no dopo aver parlato col Napoli, che voleva tenermi, e io voglio continuare a giocare in Europa. C’è tanto altro, nella vita, nel calcio, oltre ai soldi”.

“Un giorno – ha poi aggiunto il bomber del Napoli – vorrei giocare in Premier League. Quello inglese è un campionato enorme apprezzato da ogni giocatore africano. Non ho una squadra preferita ma ho due maglie: quella del Chelsea e quella del Manchester United“. Parole che lusingano e che potrebbero mettere in guardia proprio le Big della Premier ovviamente interessate a lui.