Siviglia ai piedi di Diletta Leotta: la scollatura è pazzesca

Diletta Leotta non finisce mai di stupire: la conduttrice di DAZN si trova a Siviglia, e tiene aggiornati i fan con scatti che lasciano tutti senza parole

Diletta Leotta incanta per le strade di Siviglia e non solo: tramite i social network – infatti – la conduttrice di DAZN condivide con i fan scatti da far girare la testa.

La conduttrice siciliana è senza dubbio una delle donne più amate dal pubblico italiano sin dal suo debutto sul piccolo schermo. Il suo esordio in tv arriva nel 2011, quando Mediaset le affida la conduzione de ‘Il Compleanno di La5‘, per poi passare l’anno successivo a Sky che le assegna il ruolo di ‘meteorina’ per ‘Sky Meteo 24‘.

La definitiva popolarità, però, Diletta la ottiene grazie a DAZN, che le affida la conduzione di svariati programmi come: ‘Diletta gol’, ‘Diletta gol stories’ e ‘Linea Diletta’. Nel 2021 arriva anche il debutto sul grande schermo grazie al film ‘Chi ha incastrato Babbo Natale?’ al fianco di Alessandro Siani.

Sentimentalmente è legata al portiere del Newcastle Loris Karius: il 16 agosto di quest’anno Diletta è diventata mamma, ha infatti dato alla luce la primogenita Aria, nata proprio lo stesso giorno della madre. Nonostante i vari impegni, oggi Diletta è molto attiva sui social network, dove condivide con i fan sia momenti di vita professionale che privata.

Diletta Leotta incanta Siviglia e non solo, forme esagerate: fan in estasi

Come già accennato, Diletta Leotta è una delle donne italiane più seguite anche in ambito social: il suo profilo Instagram – infatti – registra quasi nove milioni di follower.

Questo dimostra quanto nel corso degli ultimi anni la conduttrice sia entrata nel cuore del pubblico, che continua a seguirla con grande interesse anche al di fuori delle telecamere. Il merito, ovviamente, va anche ad una bellezza che giorno dopo giorno è sempre più travolgente, con Diletta che non perde occasione nel metterla in mostra. Uno degli ultimi scatti postati, come prevedibile, non ha fatto eccezione.

Nella foto in questione possiamo ammirarla presso la splendida Siviglia, con indosso un top nero abbinato a dei jeans bianchi. A catturare l’attenzione del pubblico è proprio il top, che mette in risalto un fisico statuario oltre che delle forme che definire prosperose è riduttivo.

Il contenuto ha fatto il boom di like, con i fan che le hanno mostrato tutto il loro apprezzamento nei commenti. Il suggerimento è quello di non smettere di seguirla, perché vi assicuriamo che continuerà a stupirvi con contenuti sempre più roventi.