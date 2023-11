Addio Zielinski, De Laurentiis pronto al colpaccio: altro che Gabri Veiga

Cessione in vista da parte del Napoli che appare ormai pronto a salutare Zielinski: già individuato il sostituto.

La cessione di Piotr Zielinksi da parte del Napoli appare ormai scontata, la finestra invernale di trasferimenti si avvicina e il centrocampista polacco non ha ancora firmato il rinnovo. Il calciatore protagonista dell’ultima cavalcata partenopea che ha portato gli azzurri alla vittoria del titolo, ha le valigie pronte già dalla scorsa estate e ora sembra definitivamente pronto per traslocare.

In passato chi ha provato con insistenza ad accaparrarsi il suo cartellino è stata la Lazio. Tra il calciatore e mister Maurizio Sarri c’è stato un accordo di massima ma alla fine i piani alti del club capitolino hanno preferito fare altre scelte. Poi, su Zielinksi, è piombata l’ombra del campionato arabo. Ma nemmeno in quel caso si è riusciti a trovare l’accordo.

La cosa certa è che il classe 1994 rimane un regista appetibile, in Italia e anche all’estero, e ora che il suo contratto sta per scadere, la data fatidica è quella del prossimo 30 giugno, sarà più facile per i club affondare il colpo. Il Napoli, consapevole di quello che ad oggi sembra essere l’epilogo del polacco in terra partenopea, ha già messo gli occhi addosso al sostituto e non si tratta di Gabri Veiga.

Napoli, occhi sul talento della Serie A: è lui il sostituto di Zielinski

Il centrocampista spagnolo classe 2002 è stato duramente criticato in seguito alla scelta di volare nella Saudi Pro League, soprattutto a causa dell’età giovanissima. L’ex Celta Vigo, tuttavia, è ora solo un lontano ricordo per il Napoli che ha invece preferito dedicare le proprie attenzioni al talento della Serie A Andrea Colpani, fantasista del Monza classe 1999 che di recente ha anche ricevuto la prima chiamata in Nazionale.

E se Luciano Spalletti ha visto qualcosa in lui, impossibile continuare a tenere fuori un calciatore con le sue prestazioni, significa che il materiale su cui lavorare è ottimo. Insomma, in caso di addio di Zielinski il Napoli si getterà a capofitto su Colpani, vera rivelazione del campionato italiano che ha fatto benissimo un anno fa e che si sta confermando anche in questa stagione.

E’ tempo di fare il salto di qualità per Colpani che non si sta solo confermando ma sta addirittura migliorando le proprie prestazioni. Nonostante siano passate solo 12 giornate, praticamente un terzo del campionato, il centrocampista bresciano ha già migliorato il proprio record personale: ben 6 goal e 1 assist per lui in questa stagione.

