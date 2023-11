Game over Pioli: il Milan scippa l’allenatore al Napoli

Pioli ha le ore contate al Milan: i rossoneri sono pronti a cambiare allenatore, nel mirino c’è un grande obiettivo del Napoli.

Le strade di Milan e Napoli tornano a incrociarsi. Sono due destini che si uniscono, come cantava Federico Zampaglione in una vecchia canzone dei Tiromancino, quelli della società rossonera e di quella partenopea. Dopo aver conquistato uno scudetto a testa basando il proprio successo su programmazione e conti in regola, entrambi i club si ritrovano a dover fare i conti con problemi in panchina.

Per quanto riguarda Pioli, il tecnico milanista ha perso nuovamente posizioni nel cuore dei tifosi e della società. Voci di corridoio assicurano anzi che la decisione sia già stata presa dalla dirigenza rossonera: il tecnico parmigiano ha le ore contate, e al suo posto potrebbe arrivare un allenatore che piace, e non poco, anche a De Laurentiis.

S’incrociano ancora una volta le strade di Milan e Napoli, s’incontrano e si scontrano, sul campo e anche al di fuori. D’altronde, mai come in questo momento entrambi i club hanno le stesse ambizioni, a partire dalla sfida a distanza per un posto nel Mondiale per club del 2025, con la Juventus come grande terzo incomodo.

Non è una sorpresa, quindi, che le dirigenze dei due club possano avere idee simili. Lo hanno dimostrato sul mercato, mettendo nel mirino gli stessi giocatori in più occasioni. Ma lo stanno dimostrando anche con le scelte per il futuro della panchina. Dopo essersi ‘contesi’ Conte, per ora fermo sulle sue posizioni, si potrebbero presto sfidare per un altro allenatore in grande ascesa. Una scommessa che stuzzica tanto De Laurentiis quanto i vertici del Milan.

Il Milan supera il Napoli: arriva l’allenatore che piace tanto a De Laurentiis

Con un’accelerazione degna del miglior Pecco Bagnaia su un lungo rettilineo, il Milan starebbe per superare nella corsa al nuovo tecnico proprio il club partenopeo. Non è un segreto, infatti, che da qualche giorno il nome più caldo per il futuro della panchina azzurra sia diventato quello di Francesco Farioli.

Il giovane allenatore lucchese, ex vice di De Zerbi, sta stupendo tutta l’Europa alla guida del suo Nizza e sarebbe stato individuato da De Laurentiis come il profilo ideale per il dopo Garcia, ovviamente da giugno in poi.

Ma da qui alla prossima estate le cose possono cambiare. Questo lo sa bene anche il Milan che, ormai convinto della necessità di separare la propria strada da Pioli, avrebbe deciso di accelerare per convincere Farioli a non accettare altre proposte in vista della prossima stagione.

Farioli sceglie il Milan? Tutti i motivi per accettare i rossoneri

D’altronde, cromaticamente per l’allenatore del Nizza sarebbe sicuramente più semplice accettare il Milan. Senza considerare che il progetto rossonero in questo momento sembra più stabile e ‘chiaro’ rispetto a quello partenopeo, considerando la confusione generata in De Laurentiis dallo scudetto vinto.

Con Osimhen ormai più vicino all’addio che alla permanenza, uno Zielinski in scadenza e un Kvaratskhelia ancora legato all’azzurro da un contratto irrisorio per un giocatore della sua classe, le nubi in casa Napoli sono moltissime. Accettare la sfida azzurra, anche per un giovane come Farioli, potrebbe essere un rischio.

Per questo motivo al momento il Milan potrebbe rappresentare per il tecnico toscano una sfida più avvincente. E, probabilmente, anche vincente, almeno nel breve periodo.