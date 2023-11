Il Napoli sfrutta l’occasione: post Osimhen in saldo

Il Napoli si sta già cautelando in caso di partenza di Victor Osimhen: i partenopei – infatti – hanno già individuato il possibile erede.

Il Napoli lavora già per il futuro, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato. Il club azzurro, infatti, può perdere calciatori importanti nel prossimo mercato estivo.

Tra questi troviamo due pilastri del club campano come Zielinski e Victor Osimhen. Il centrocampista polacco vedrà scadere il proprio contratto a giugno, e ad oggi non si registrano passi in avanti per il rinnovo. Dopo aver rifiutato il ricco contratto dell’Al-Ahli la scorsa estate, Zielinski potrà scegliere la nuova destinazione in tutta tranquillità.

Da definire c’è anche la questione legata a Victor Osimhen: dopo i dissidi delle passate settimane sia con la società che con l’allenatore, il futuro del bomber nigeriano pare sempre più lontano da Napoli. Su di lui ci sono diverse società, pronte all’assalto per strapparlo al club campano. Vista questa possibilità, il Napoli si sta già muovendo per non farsi cogliere impreparato: il nuovo bomber può arrivare dalla Francia.

Osimhen sempre più lontano dal Napoli, gli azzurri si cautelano: il sostituto può arrivare dalla Francia

Come già detto, l’avventura di Victor Osimhen con la maglia del Napoli può concludersi al termine della stagione: su di lui – infatti – è forte l’interesse di grandi club europei e non solo, visto che anche dall’Arabia Saudita lo tentano con offerte da capogiro.

Sostituire un calciatore come il nigeriano non è facile per il Napoli, che per questo già da settimane si è mosso alla ricerca del profilo giusto. Profilo che è stato individuato dalla dirigenza azzurra, che nelle prossime settimane può avviare i contatti per cercare di imbastire una trattativa con il club francese.

Il calciatore individuato dai partenopei è Jonathan David del Lille. Il canadese si sta rendendo protagonista di una buona stagione, che lo vede a quota quattro reti realizzate e due assist forniti in 17 partite disputate tra campionato e coppe. Il Napoli è rimasto stregato dalle sue qualità, tanto che il presidente De Laurentiis nelle prossime settimane può avviare i contatti.

Ad ingolosire il club azzurro, inoltre, è il prezzo del cartellino: stando a quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il club francese è pronto a cederlo per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro. Cifra decisamente alla portata dei campani, soprattutto in caso di addio del bomber nigeriano. Osimhen verso i saluti, con il Napoli che ha già individuato l’erede: Jonathan David può diventare molto più di una semplice idea.

