Manila ti rapisce: primo piano incantevole

Manila Nazzaro continua a stupire nonostante il tempo che passa: lo scatto condiviso sui social ha lasciato tutti senza parole

La conduttrice ed ex modella Manila Nazzaro continua ad incantare il mondo dei social network: gli scatti che pubblica sul noto social Instagram trovano il totale gradimento da parte del pubblico.

La carriera nel mondo dello spettacolo per Manila inizia nel 1999, quando partecipa e vince il noto concorso di bellezza ‘Miss Italia’. Nei primi anni 2000 inizia la propria avventura nel mondo del teatro, che la vede protagonista in ‘Casa di bambola’, ‘Tre sorelle’ e ‘Antigone’.

Recentemente ha condotto diversi programmi radiofonici per RTL 102.5, mentre per la televisione ha partecipato a ‘Temptation Island’ con l’ex fidanzato Lorenzo Amoruso.

Sentimentalmente è stata legata all’ex calciatore della Reggina Francesco Cozza: dalla loro unione nascono due bambini, Nicolas e Francesco.

La coppia annuncia la separazione nel 2017. Poco dopo inizia una relazione con il dirigente sportivo Lorenzo Amoruso: nonostante una proposta di matrimonio, per i due arriva una profonda crisi che li porta a separarsi nel corso dell’anno in corso. Oggi Manila è molto attiva sui social, dove condivide con i fan sia momenti di vita professionale che privata. Il suo profilo Instagram sta per raggiungere il mezzo milione di follower

Manila Nazzaro toglie il fiato, lo scatto manda in estasi i fan: forme esplosive

Questo dimostra quanto Manila sia apprezzata dal pubblico, che continua a seguirla con grande interesse anche al di fuori delle telecamere. Il merito, ovviamente, va anche ad una bellezza travolgente che non sembra calare con il passare degli anni, e che la conduttrice mette in grande evidenza in ogni singolo contenuto pubblicato. L’ultimo, come prevedibile, non ha fatto eccezione.

Nella foto in questione possiamo ammirarla con indosso un vestito di colore blu. A catturare l’attenzione dei follower è la scollatura presente nella parte superiore, che risalta alla perfezione un lato A sempre più esplosivo. Il contenuto ha fatto il boom di like, con i fan che non hanno esitato a farle sentire tutto l’apprezzamento possibile nei commenti.

“Raggio di sole” e “che bellezza e che eleganza”, sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso lo scatto in questione, a testimonianza di quanto il pubblico gradisca questo genere di contenuti. Il consiglio è quello di continuare a seguirla, perché siamo certi che continuerà a stupire sempre di più con scatti dall’alto tasso di sensualità.