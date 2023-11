Napoli, di male in peggio: altra mazzata dopo l’esonero di Garcia

Il Napoli sta vivendo un pessimo momento, e dopo il tonfo a Empoli e l’addio di Garcia sempre più vicino, arriva un’altra brutta notizia.

C’è aria di cambiamento nel club partenopeo, e il clima è piuttosto giù di morale. La sconfitta con l’Empoli ha riaperto delle crepe che non erano mai state sanate, e che certificano un momento molto delicato per i campioni d’Italia. La posizione dell’allenatore Rudi Garcia è comprensibilmente il tema più scottante, con un addio che ormai sembra sempre più inevitabile. Ma all’orizzonte si profila un nuovo problema per la formazione azzurra.

La decisione su Garcia verrà presa nei prossimi giorni, approfittando probabilmente della nuova pausa per le nazionali. Già durante la sosta precedente il tecnico francese era stato fortemente in bilico, ma De Laurentiis aveva deciso di confermarlo al suo posto. Nuova fiducia e tempo per sistemare i problemi e recuperare terreno in campionato. Da allora le cose non sono però sensibilmente migliorate, e la sconfitta con l’Empoli è solo la goccia che potrebbe far traboccare il vaso.

Tra le due soste per le nazionali, il Napoli ha perso in casa con Real Madrid e Fiorentina, prima di cadere di nuovo contro i ragazzi di Andreazzoli. In più, sempre al Maradona sono arrivati due pareggi tutt’altro che soddisfacenti: quello in rimonta contro il Milan e quello dell’ultima di Champions League contro l’Union Berlino. Troppo poco per vedere ribadita la fiducia al tecnico francese. Ora, il pensiero principale della società è soprattutto quello di scegliere un sostituto in tempi brevi.

Addio Garcia, ma il Napoli rischia di perdere un’altra pedina importante

La sconfitta con l’Empoli potrebbe purtroppo avere ben altre conseguenze spiacevoli sulla squadra partenopea, oltre al futuro del suo allenatore. Mario Rui ha infatti riportato un problema fisico che non gli permetterà di essere disponibile alla ripresa degli allenamenti. Nonostante abbia giocato solo i 6 minuti finali della gara, il terzino portoghese ha avuto accusato un dolore, e si teme che possa aver subito una lesione dell’adduttore sinistro.

Solo i prossimi esami permetteranno di valutare correttamente l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Quello di Mario Rui potrebbe però diventare, come abbiamo visto, un problema di un altro allenatore, anche se in questa stagione il lusitano è un po’ sceso nelle gerarchie della rosa. Garcia gli ha infatti spesso preferito il più giovane Mathias Olivera, anche se il portoghese ex Roma resta un elemento importante per carisma e qualità.