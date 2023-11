Tutta rossa e tutto di fuori: Paola Saulino super esplosiva

Paola Saulino torna a colpire i fan al cuore con i soliti scatti esplosivi, visioni da capogiro: curve prorompenti che bucano lo schermo

Da grande tifosa del Napoli quale è sempre stata, è probabilmente non molto soddisfatta, anzi preoccupata, del momento della squadra azzurra, in crisi nera dopo l’ennesima sconfitta, quella con l’Empoli. E in qualche modo ci pensa Paola Saulino a provare a consolare tutti i supporters azzurri, con l’ennesima distesa di scatti che lasciano il segno.

La vulcanica modella e influencer partenopea, 34 anni, è diventata un cult sui social grazie al suo modo di fare davvero spregiudicato, che si trasmette in ognuna delle foto e dei video che pubblica. Provocante per definizione, fin dagli esordi sulla scena del web con iniziative controcorrente, Paola sta scalando ancora una volta le classifiche di gradimento del pubblico su Instagram. Il suo seguito è arrivato a oltre 230 mila followers e verosimilmente continuerà a crescere.

Scatti pazzeschi e rubriche speciali a suon di video, dirette e quant’altro, Paola non passa mai inosservata. C’era anche lei, nella festa scudetto del Napoli a giugno, con un body painting azzurro e il suo fisico nudo e al naturale a strappare applausi. L’atmosfera adesso è molto cambiata attorno alla squadra partenopea, ciò che non cambia è la sua voglia di stupire. La stessa che l’ha resa protagonista lungo tutta l’estate con pose in costume oltre l’illegale, e che continua a farla spopolare nei feed di tutti con prospettive sempre più audaci.

Paola Saulino scollatissima, anche lo specchio va in frantumi: un selfie micidiale che accende la passione

Le curve giunoniche di Paola sono una garanzia e vengono esaltate da selfie ravvicinati che infiammano la fantasia. Come in questo primo piano ravvicinatissimo che fa quasi scalpore.

L’abito aderente e scollatissimo è un capolavoro, il suo lato A fatica enormemente a essere contenuto. La voglia di zoom si fa largo in un attimo tra i fan, arriva la consueta pioggia di like e in tanti commenti in molti dichiarano il proprio amore incondizionato per lei: “Sei una principessa”, “Quanto sarebbe bello conoscerti”, “Viva la maestra”, “Specchio delle mie brame…”, “Queste foto attenuano la delusione per una giornataccia, non solo per il tempo”, “Sei sempre la mia preferita”, “Sei in formissima”.