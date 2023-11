Incardona da urlo: posa hot sulla poltrona

Eleonora Incardona in posa davanti all’obiettivo, come sempre su Instagram si scatena in delirio: curve in bella vista

Ci stiamo abituando, ormai, agli scatti pazzeschi che ci propone sempre la fantastica Eleonora Incardona. La modella e showgirl ragusana, a poco a poco, si è affermata tra le bellezze più seducenti in assoluto del panorama attuale del mondo dello spettacolo legato soprattutto allo sport e al calcio.

In questo, Eleonora sta in qualche modo ripercorrendo le tappe dell’ex cognata Diletta Leotta. E infatti anche lei, da qualche mese, è entrata nella squadra di DAZN. Un dato di fatto significativo a simboleggiare la sua ascesa che ormai sembra decisamente inarrestabile. La Incardona era già una vecchia conoscenza dei social e del mondo televisivo e del web, ma in questo 2023 si sta consacrando a livelli assoluti.

Madrina del Giro d’Italia in primavera, presenza fissa ormai a San Siro per i match di campionato e di coppa e anche in altri stadi in Italia e all’estero, appassionata anche di altri sport ai cui principali eventi non manca mai. Sono numerose insomma le occasioni in cui possiamo ammirarla in tutto il suo splendore, che conoscevamo fin dai tempi in cui il suo nome era balzato agli onori delle cronache per le già richiamate vicende di gossip. Un trend in crescita testimoniato anche dai suoi numeri su Instagram: Eleonora viaggia ormai spedita verso il milione di followers.

Bellezza e sensualità mediterranea che conquistano al primo sguardo, Eleonora non si smentisce mai e quasi ogni giorno, tra post e stories intriganti, ha qualcosa di nuovo per i suoi fan. Le ultime immagini, come sempre, sono clamorose.

Eleonora Incardona si rilassa in vestaglia, scollatura fuori: esplosione di sensualità

Cosa c’è di meglio che rilassarsi in poltrona in abiti comodi, per trascorrere la domenica? E’ ciò che ha fatto Eleonora, mostrandosi in un look in vestaglia davvero seducente, a dir poco.

Posa da incanto e una visione, quella sulla sua vertiginosa scollatura che fa capolino, assolutamente di tutto rispetto. Un dettaglio che non poteva certamente passare inosservato e che come volevasi dimostrare ha scatenato subito la corsa al like e ai commenti, sempre entusiasti nei suoi confronti: “Sei una meraviglia”, “Sei tanta roba”, “Mi sono perdutamente innamorato”, “Classe ed eleganza unica”, “La bellezza italiana in uno scatto”.