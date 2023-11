Marika Fruscio straripante: la scollatura toglie il fiato

La straripante Marika Fruscio, napoletana d’azione, ha mandato nuovamente in tilt i suoi numerosi fans su Instagram: scollatura da capogiro

Sono giorni abbastanza intensi in casa Napoli. Il patron Aurelio De Laurentiis si è convinto ad esonerare mister Rudi Garcia, dopo la nuova bruciante sconfitta al ‘Maradona’. Al posto dell’allenatore francese è pronto a subentrare una vecchia conoscenza del club campano, ossia Walter Mazzarri.

Sarà lui la guida tecnica degli azzurri fino al termine della stagione in corso. Una scelta, quella di De Laurentiis, che ha sorpreso un po’ tutti i tifosi della squadra partenopea, compresa la prorompente conduttrice brianzola Marika Fruscio, napoletana d’adozione.

La showgirl segue costantemente il Napoli, difatti è da sempre una grande sostenitrice dei campioni d’Italia. In occasione della vittoria del terzo Scudetto, avvenuta a più di trent’anni di distanza dal precedente trionfo, la donna si è mostrata sui social pubblicando uno scatto che la ritrae in slip blu.

Una delle svariate visioni piccanti che Marika ha regalato e continua a regalare a coloro che la seguono. Eppure, per chi non lo sapesse, Fruscio compirà la bellezza di 45 anni il prossimo 3 gennaio (è nata nel 1979). In poche parole, la carta d’identità da tempo ormai non è più dalla sua parte.

Nonostante ciò, la conduttrice di Agrate Brianza si mantiene in splendida forma. La sua popolarità negli ultimi anni è cresciuta proprio grazie alla passione sfrenata per il Napoli, che non accenna mai a diminuire. Inoltre, Marika Fruscio è nota per la sua avvenenza e i suoi calendari hot. Aggiungiamo anche che in passato ha fatto discutere per i flirt, veri o presunti, che le hanno attribuito.

Marika Fruscio e la scollatura da capogiro: fan in delirio

Le sue curve l’hanno aiutata molto a spiccare il volo, ma nel 2016 la showgirl fu costretta a sottoporsi ad alcune operazioni di chirurgia estetica per ridurre il volume del seno, il quale le stava causando dei problemi fisici tutt’altro che indifferenti. Ad ogni modo, a prescindere da ciò il suo aspetto non passa inosservato.

Il suo obiettivo è sempre stato entrare nel mondo dello spettacolo, non a caso partecipò a Uomini e Donne, famoso programma targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi. Il dating show di Canale 5 diede a Marika un po’ di successo, ma in seguito l’influencer brianzola fallì il tentativo di prendere parte a L’Isola dei Famosi. Attualmente lavora a Top Calcio 24, quindi il pallone rappresenta una costante nella sua vita.

Parallelamente, Fruscio non smette di alzare le temperature su Instagram, dove conta oltre 924mila followers. Nelle scorse ore, a questo proposito, la showgirl ha postato l’ennesima immagine di sé decisamente piccante, con una scollatura a dir poco mozzafiato. Fan in delirio nei commenti sotto al post, neanche a dirlo. Un pieno di sensualità che toglie il respiro.