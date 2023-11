Mazzarri al Napoli: ecco quando c’è stato il primo contatto

Il Napoli ha scelto Mazzarri dopo l’esonero di Rudi Garcia: il tecnico toscano era già stato avvicinato da De Laurentiis

Alla fine il Napoli ha scelto di affidarsi nuovamente a Walter Mazzarri, affidando la panchina al tecnico toscano a distanza di dieci anni dalla sua precedente avventura in terra partenopea. La sconfitta casalinga contro l’Empoli è stata fatale a Rudi Garcia, anche se l’allenatore francese era sulla graticola ormai da diverse settimane.

Il presidente De Laurentiis ha quindi deciso di sollevare dall’incarico l’ex allenatore di Roma e Marsiglia e puntare sul ritorno di Mazzarri, che a Napoli ha lasciato uno splendido ricordo: non a caso la maggior parte dei tifosi ha accolto ben volentieri questo annuncio.

Come noto, il patron napoletano ha avuto anche un contatto con Igor Tudor ma ha poi optato per il tecnico di San Vincenzo.

Già il mese scorso il destino di Garcia sembrava segnato, tanto che erano trapelate voci di un tentativo di De Laurentiis per Antonio Conte, attualmente svincolato.

Il ko interno con la Fiorentina sembrava già costare la panchina al francese, ma proprio il rifiuto di Conte avrebbe convinto De Laurentiis a proseguire con Garcia.

Mazzarri: emerge la verità sul primo contatto con DeLa

Stando a indiscrezioni, a ottobre il presidente del Napoli pare non abbia avvicinato soltanto il tecnico salentino per verificare un’eventuale disponibilità a sedersi sulla panchina azzurra. Oltre a Conte, infatti, De Laurentiis avrebbe avuto un primo contatto proprio con Mazzarri, dato che la sconfitta al Maradona contro i viola non era stata affatto digerita dal patron.

Molto probabilmente in quella prima chiacchierata sono state poste le basi per quello che è poi avvenuto un mese dopo. Garcia è stato confermato, anche grazie ai successi contro Verona e Salernitana e il pareggio in rimonta contro il Milan.

Ma era solo questione di tempo: già il pari interno in Champions League contro l’Union Berlino (che arrivava da una lunghissima serie di sconfitte consecutive) aveva rimesso in forte discussione la panchina di Garcia.

Pochi giorni più tardi è arrivata la tremenda débâcle casalinga contro l’Empoli che non ha lasciato scampo all’ex tecnico della Roma.

De Laurentiis ha dato il benservito a Garcia e ha scelto Mazzarri, che nelle sue quattro stagioni a Napoli ha centrato per due volte la qualificazione in Champions e ha conquistato anche una Coppa Italia battendo in finale la prima Juventus di Conte.