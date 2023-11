Napoli-Milan, pronto il colpo del futuro: scout in azione

I due club sono al lavoro intensamente sul calciomercato. Non c’è solo il campionato, ma si guarda anche al prossimo futuro

Milan e Napoli sono due club che hanno trovato diverse difficoltà in questa prima parte di stagione. Da una parte i campioni d’Italia non hanno cambiato molto in squadra, è partito il solo Kim (sostituito dal brasiliano Natan) ma a incidere è stato soprattutto il cambio guida tecnica con Rudi Garcia che ha sostituito Luciano Spalletti. Dall’altra invece il Milan che non ha cambiato allenatore, ma ha visto diversi cambiamenti all’interno della rosa.

Cambiare non significa sempre portare grandi risultati e finora Milan e Napoli hanno avuto costanti alti e bassi. Ora c’è la sosta per le Nazionali ed i tifosi sperano in una crescita imminente. Allo stesso tempo i due club e le rispettive società lavorano al mercato, osservano i giovani talenti più interessanti in circolazione.

Milan e Napoli hanno acquisito negli ultimi anni una politica di mercato molto simile. Entrambi utilizzano una ‘linea verde’ con l’obiettivo di acquistare giovani talenti e valorizzarli durante il campionato. Ora le due squadre potrebbero sfidarsi sul mercato, l’indiscrezione avrebbe del clamoroso. Milan, Napoli ed altri top club sono al lavoro su uno dei talenti più interessanti del panorama internazionale.

Milan e Napoli, è sfida per Andrija Maksimovic

I due club osservano con attenzione il giovane talento del calcio serbo Andrija Maksimovic, stellina della Stella Rossa di Belgrado. A riportarlo è il giornalista turco Ekrem Konur e questi ha rivelato che sul calciatore ci sono anche altri top club europei; sia squadre molto attente al mercato giovanile come l’Arsenal e il Borussia Dortmund ma anche club di livello mondiale come il Manchester City e il Real Madrid. Quest’ultimo club – guidato da Florentino Perez – ha puntato diversi giovani talenti negli ultimi anni ed ora avrebbe messo nel mirino il giovane Maksimovic.

Andrija è la stella della squadra giovanile di Belgrado ed ha collezionato 11 presenze e 5 gol nel campionato Primavera. Va ricordato che il calciatore è fuori età anche per la squadra giovanile, essendo addirittura un classe 2007. Numeri impressionanti di precocità ed un talento in costante crescita: sul calciatore ci sono Milan e Napoli, anche se la concorrenza è più agguerrita che mai. E la Stella Rossa non ha alcuna intenzione di liberare il suo giovane talento, ma non vede l’ora di lanciarlo in prima squadra.