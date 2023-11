Osimhen, c’è già la nuova squadra: annuncio clamoroso

Il futuro dell’attaccante nigeriano è lontano dall’ombra del Vesuvio. Le ultime dichiarazioni sono chiarissime

Victor Osimhen è alle prese con un lavoro differenziato che lo reinserirà gradualmente in gruppo dopo l’infortunio muscolare rimediato con la maglia della nazionale nigeriana. Probabilmente, il numero nove giocherà uno spezzone della gara contro l’Atalanta per poi tornare protagonista nell’impegnativo trittico che vedrà il Napoli sfidare nell’ordine Real Madrid, Inter e Juventus.

Nelle ultime ore, tuttavia, l’attenzione mediatica non è tanto concentrata sulla data del rientro in campo di Osimhen, quanto sulla tematica legata al suo futuro. Già, perché il bomber africano si è espresso in prima persona sull’argomento lasciando presagire che la sua permanenza all’ombra del Vesuvio sia ormai agli sgoccioli.

Intervenuto ai microfoni di “Obi One Podcast”, il capocannoniere della scorsa Seria A ha innanzitutto raccontato delle proposte da capogiro ricevute in estate da parte dei club dell’Arabia Saudita.

“Ho parlato con il Napoli e ho deciso di restare, ma è stato pazzesco: più dicevo di no, più aumentavano l’offerta economica – le sue parole –Mi avrebbe cambiato la vita, ma per quanto a calcio si giochi per soldi, c’è anche tanto altro”, ha detto il bomber azzurro. Quest’ultimo, poi, ha rivelato di voler continuare la sua carriera in Europa, strizzando l’occhio alla Premier League…

“Non ho una squadra preferita, ma ho due maglie: quella del Chelsea e quella del Manchester United. Ho tanti amici tifosi del Chelsea e alcuni dello United. La Premier è il campionato più apprezzato da ogni giocatore africano”, ha aggiunto Osimhen.

Osimhen, futuro in Premier League? La ‘promessa’ dell’ex calciatore

Proprio tali dichiarazioni hanno fornito un assist perfetto all’intervistatore, ex centrocampista della compagine londinese e connazionale del centravanti azzurro. Ci riferiamo a John Obi Mikel, il quale ha invitato Victor ad intraprendere la strada che porta nella capitale inglese, sponda Blues, per prendere raccogliere l’eredità di un altro attaccante africano che ha fatto la storia del club.

“La prossima stagione so che verrai al Chelsea, amico! Te lo dico, sarò l’agente che medierà quell’accordo, mi assicurerò che ciò accada. Siamo alla ricerca di qualcuno come te, da quando Drogba ci ha lasciati”, ha provocato Mikel. Parole che, come potete immaginare, hanno fatto il giro del mondo e creato grande apprensione tra i tifosi partenopei, ancora speranzosi che Osimhen possa trovare con De Laurentiis un accordo per il rinnovo del contratto.

