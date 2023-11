Paola Saulino, il bikini non la contiene: lato A stratosferico

Paola Saulino mantiene le temperature caldissime anche in autunno, bikini illegale in un breve video esplosivo

Negli ultimi anni, la sua presenza sui social si è stagliata come quella di una delle bellezze nostrane più provocanti. Ben presto diventata famosa a livello nazionale, e non solo, partendo dalla sua Napoli e conquistando il cuore di tutti sul web. Paola Saulino mette a disposizione dei fan autentici capolavori che fanno sempre parlare di sé.

Una modella e influencer decisamente controcorrente, Paola, che non ha mai nascosto il volersi raccontare ed esibire per quella che è, senza alcuna remora. Superando, in qualche occasione, i limiti e infatti incorrendo nel ban da parte della community. Più volte ha dovuto ricostruire il suo profilo Instagram daccapo, ma i fan più accaniti e fedeli l’hanno sempre seguita con partecipazione e affetto. Oggi, per la 34enne partenopea, ci sono più di 230 mila followers, una cifra destinata a crescere ulteriormente.

Del resto, lei sa sempre come fare per attirare l’attenzione. Sono diventate iconiche, per un certo periodo, le sue dirette, con ‘consigli’ osé a tutti gli ammiratori, per non parlare delle sue rubriche a sfondo calcistico, di cui è una grande appassionata, sempre con quel tocco piccante che la contraddistingue. Le sue iniziative la caratterizzano e la rendono verace ed esplosiva, la sua fisicità prorompente fa il resto ed è ormai nell’immaginario collettivo.

Paola Saulino, video virale allo specchio: il lato A straborda fuori dal costume, lo zoom è necessario

L’estate è finita, ma poco importa. Sono ancora nei nostri occhi gli scatti favolosi che ci ha regalato dalle spiagge di Mykonos, di Ibiza e della Sardegna. Quando si tratta di rialzare le temperature, comunque, Paola non è seconda a nessuno e ci riporta subito con la mente a quel tipo di atmosfere roventi.

Una sua passione è mostrarsi in numerosi e variegati selfie. Non soltanto fotografici, ma anche video, con le sue curve giunoniche bene in vista a sfidare la censura e a bucare lo schermo. Come nel caso di questo bikini esibito allo specchio, in pochi secondi di reel.

Un lato A che parla da solo, non c’è che dire. Una visione stratosferica in grado di svoltare una giornata per tutti i fan, che si affrettano a commentare entusiasti: “Incantevole come sempre”, “Di te non ne abbiamo mai abbastanza”, “Meravigliosa creatura”, “Quanta abbondanza”.