Clamoroso Napoli, Mazzarri già saluta: firma il nuovo tecnico

Colpo di scena in casa Napoli: Walter Mazzarri potrebbe essere molto presto già ai saluti, pronta la firma del nuovo tecnico

Giorni delicati in casa Napoli, considerando l’addio di Garcia e il ritorno di Walter Mazzari sulla panchina azzurra dopo più di dieci anni. Un avvicendamento annunciato, meno quello del rientro del grande ex, in un colpo di cinema tipico di Aurelio De Laurentiis. Avrebbe ancora più del clamoroso però l’accordo raggiunto con l’ex tecnico di Inter e Torino. Secondo alcune voci Mazzarri sarebbe già pronto ai saluti

Si vocifera, infatti, di una sorte di traghettatore con la firma di un nuovo tecnico per la prossima estate. Ne parla L’Equipe in Francia ma anche in Italia in molti sposano questa tesi. Quello che balza subito agli occhi è la durata del contratto dell’allenatore toscano, solo sette mesi, dunque fino a giugno prossimo. Dopo si valuterà. Viene naturale pensare ad una sorta di traghettatore per poi affidare il Napoli ad un altro tecnico la prossima stagione.

Questo era nei piani di De Laurentiis da qualche settimana, almeno da ottobre quando aveva già deciso di esonerare Garcia. Si vociferava di un possibile accordo con Antonio Conte per giugno, dopo il rifiuto ricevuto un mese fa, ma secondo quanto si dice in Francia non è lui il tecnico del futuro, bensì Igor Tudor.

Proprio l’allenatore croato col quale ADL ha avuto un incontro lunedì scorso sarebbe il prescelto per la panchina del futuro del Napoli.

Dunque Mazzarri subito, Tudor la prossima stagione. Verrebbe da chiedersi, a questo punto, perché non iniziare subito col nuovo corso, avendo deciso di affidarsi comunque a lui per il futuro. Probabilmente c’è dietro la volontà di prendersi un anno sabbatico e godersi la famiglia da parte dell’ex Verona e Marsiglia.

Vedremo come si evolverà la stagione e se Mazzarri resterà davvero in sella solo per sette mesi.

Si tratta di un usato sicuro: se dovesse riportare il Napoli molto in alto, magari in lotta per lo scudetto (che non vuol dire necessariamente vincerlo soprattutto dopo la partenza in handicap) viene difficile pensare ad un suo addio a giugno. L’ultima parola spetterà in ogni caso a De Laurentiis, ad oggi è più facile prevedere un ruolo da traghettatore.