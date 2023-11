Colpaccio dal City: Guardiola rinforza il Napoli di Mazzarri

Il Napoli pensa già al mercato di gennaio per accontentare l’allenatore Walter Mazzarri: il primo colpo può arrivare dal City

Il secondo Napoli targato Walter Mazzarri sta per nascere. Il tecnico di San Vincenzo è pronto a giocarsi il tutto per tutto in sette mesi sulla panchina che più soddisfazioni gli ha dato in carriera. Probabilmente non sarà lui l’allenatore del Napoli nella prossima stagione, ma De Laurentiis ha intenzione di fare ogni cosa in suo potere per rendere la seconda esperienza partenopea di Walter vincente, a partire da un mercato che possa essere adatto alle sue idee di calcio.

Se a parole l’ex tecnico del Torino e del Cagliari ha affermato di essere pronto a sperimentare a Napoli un 4-3-3 più adatto alle caratteristiche dei suoi attuali giocatori, è chiaro che nella sua carriera ha adottato poche volte la difesa a quattro.

Non è detto quindi che nel giro di qualche settimana non possa pensare di sperimentare uno schieramento a tre dietro, adottando un 3-5-2 o un più ardimentoso 3-4-3.

Per poter portare avanti un modulo del genere per diversi mesi il club dovrà però intervenire sul mercato. La rosa, attualmente, non è infatti costruita per un blocco difensivo a tre, a partire dai centrali. Ne servirebbero sei, al momento sono solo quattro, con Di Lorenzo o Zanoli eventualmente sacrificabili come ‘braccetti’ sul lato destro.

E se sulla corsia di destra, tra gli stessi Di Lorenzo e Zanoli, ed eventualmente un Politano particolarmente disposto al sacrificio, non mancherebbero le alternative a Mazzarri, è il tornante di sinistra che potrebbe rivelarsi un vero grattacapo.

Al di là di Olivera, che ha già giocato come quinto a sinistra in carriera, con risultati peraltro positivi, è chiaro che Mario Rui non avrebbe la gamba per poter reggere l’intera corsia per novanta minuti. È proprio quella la zona di campo in cui il club dovrebbe quindi intervenire con maggior urgenza.

A venire in soccorso del tecnico di San Vincenzo potrebbe essere, in ottica mercato, Pep Guardiola. C’è un giocatore tra le fila del Manchester City che piace, e non poco, alla dirigenza partenopea, e che avrebbe bisogno di cambiare aria per ritrovare continuità e minuti, essendo stato schierato con contagocce dall’allenatore catalano nelle ultime due stagioni.

Primo regalo per Mazzarri: super colpo del Napoli dal City di Guardiola

Un profilo ideale per il Napoli, giovane, dal costo ancora contenuto e dal potenziale tutto da esplorare. Il colpo perfetto per alzare la qualità della rosa nel presente e assicurarsi soprattutto un’alternativa di sicuro avvenire sulla corsia di sinistra, in caso di eventuale cessione di Rui a fine stagione.

Sergio Gomez, terzino sinistro classe 2000, ha trovato pochissimo spazio al City nella scorsa stagione, e le cose non sono cambiate in queste prime partite del 2023/24 per lui. Fin qui ha collezionato poco più di 160 minuti, di cui meno di quindici in campionato. Troppo pochi per potersi ritenere soddisfatto.

A causa dello scarso impiego dell’ex Anderlecht, il club campione d’Europa potrebbe quindi essere disposto a cederlo, anche in prestito con eventuale obbligo o diritto di riscatto, per farlo crescere ed evitare di avere soprattutto di mantenere all’interno della rosa un calciatore scontento.

Un vero affare per il Napoli, che si ritroverebbe un calciatore dal potenziale ancora da esplorare e che in carriera ha già giocato più volte come quinto a sinistra, e che sarebbe quindi l’ideale sia per Mazzarri che per un eventuale arrivo, da giugno, di un altro tecnico abituato a giocare a tre, come Tudor, Palladino o Antonio Conte.