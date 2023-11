Delusione Roma, affare ormai congelato: si fa sotto il Napoli

Il Napoli starebbe valutando seriamente l’acquisto di un calciatore da tempo nel mirino della Roma targata Friedkin: l’affare prende quota

Non si placano le critiche nei confronti di José Mourinho. La prestazione della Roma nell’attesissimo derby capitolino ha lasciato alquanto a desiderare, tant’è che Paulo Dybala e Romelu Lukaku non sono praticamente mai riusciti a rendersi pericolosi in avanti. Ci si aspettava ben altra reazione, dopo la netta sconfitta subita per mano dello Slavia Praga in Europa League.

Invece la sensazione è che ad un certo punto i giallorossi si siano preoccupati più che altro di non perdere la super sfida. Qualcosa si è visto nell’arco dei 90 e passa minuti di gioco, ma è decisamente troppo poco per un team che vuole alzare l’asticella raggiungendo la qualificazione in Champions. Parecchi tifosi romanisti non sostengono più ciecamente il trainer portoghese come accadeva fino a qualche mese fa.

Mourinho ha perso una buona quantità di fiducia, non è un caso che i Friedkin non abbiano intrapreso una trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Difatti, a meno di sorprese, l’ex Inter e Real Madrid abbandonerà la nave giallorossa al termine della stagione in corso, il destino in tal senso appare già segnato.

Mancano evidentemente le giuste condizioni per proseguire insieme oltre i tre anni. L’erede potrebbe essere Antonio Conte o perlomeno è ciò che spera il popolo innamorato della ‘Magica’. Ad ogni modo, bisognerà capire anche come i Friedkin rinforzeranno la rosa attualmente a disposizione.

Tiago Pinto, pure lui in scadenza di contratto, continua a lavorare sotto traccia e non è da escludere un intervento durante il calciomercato di gennaio. A questo proposito, per diverse settimane si è parlato insistentemente del possibile affare Marcos Leonardo, sfumato in estate dopo il tira e molla con il Santos.

Calciomercato, Roma-Marcos Leonardo pista fredda: s’inserisce il Napoli

Il club paulista in quel momento non ha accettato l’ipotesi di un trasferimento del proprio gioiello brasiliano, poiché stava attraversando un periodo molto complicato in termini di risultato e necessitava del contributo di Marcos Leonardo.

Ora, però, la pista Roma si è decisamente raffreddata, sebbene Pinto in precedenza abbia fatto intendere di voler prendere il talento di Itapetinga a gennaio. Ma il classe 2003, che ha compiuto 20 anni lo scorso 2 maggio, potrebbe comunque sbarcare nel campionato di Serie A in futuro. Qui entra in gioco il Napoli targato Aurelio De Laurentiis, il quale potrebbe decidere di rivoluzionare l’attacco.

Victor Osimhen appare destinato a cambiare aria nei mesi a venire, di conseguenza il direttore sportivo Mauro Meluso starebbe valutando seriamente l’acquisto di Marcos Leonardo, la cui valutazione si attesta intorno ai 20 milioni di euro. In una recente intervista rilasciata a ‘Diario AS’, l’attaccante brasiliano si è detto pronto per giocare in una big europea. Il Napoli si è inserito nella corsa, non resta che attendere ulteriori sviluppi.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI!

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI