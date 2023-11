Mazzarri subito nei guai: 150 milioni cash, addio Napoli

Walter Mazzarri torna al Napoli ma può subito fare i conti con una cessione eccellente: 150 milioni e addio agli azzurri

Riecco Walter Mazzarri, dieci anni dopo. Da quel 19 maggio 2013, ultima dell’allenatore di San Vincenzo sulla panchina del Napoli, ne è passato di tempo e ne sono successe di cose. La squadra partenopea ha continuato a crescere, fino ad arrivare al titolo dello scorso anno.

Uno scudetto da onorare, visto che difenderlo dopo appena 12 giornate sembra già utopia. Anche per questo è stato chiamato Mazzarri al capezzale di una squadra che ha improvvisamente smarrito sé stessa sotto la guida di Rudi Garcia. Ora bisognerà rimettere in ordine i pezzi, ridare fiducia ad un gruppo che della fiducia lo scorso anno ha fatto uno dei punti di forza, provare a superare indenni un calendario terribile e vedere poi quale sarà realmente l’obiettivo da perseguire da qui a fine stagione.

Sette mesi nei quali Mazzarri potrebbe non contare su Victor Osimhen. Attualmente fermo per infortunio, ma con la possibilità di riaverlo già in campo contro l’Atalanta, l’attaccante nigeriano è l’uomo copertina del Napoli, ma anche uno dei bomber più ricercati sul mercato. Le sirene della Premier League chiamano e già a gennaio potrebbe esserci l’addio.

Calciomercato Napoli, il Manchester United su Osimhen

Il Chelsea, ad esempio, è in agguato da tempo e ha bisogno di un 9 che possa portare Pochettino dalle sabbie mobili di metà classifica. Ma non solo i Blues: anche il Manchester United già a gennaio potrebbe farsi avanti per Osimhen.

Ten Hag è alla ricerca di un attaccante di spessore, considerato che l’impatto di Hojlund con la Premier League non è stato dei migliori. Con Sancho che potrebbe essere ceduto al miglior offerente, c’è anche la Juve su di lui, i Red Devils potrebbero liberare spazio per far partire l’assalto all’ultimo capocannoniere della Serie A.

Per convincere De Laurentiis a darlo via a stagione in corso dall’Old Trafford potrebbe arrivare un’offerta di quelle irrinunciabili: 150 milioni di euro. Cifra importante, che potrebbe essere sufficiente per spingere al sì il presidente del Napoli, anche tenuto conto delle difficoltà nella trattativa per il rinnovo. Osimhen è legato agli azzurri fino al 2025 e arrivare a giugno senza prolungamento potrebbe dire veder abbassare anche drasticamente la valutazione del nigeriano.

Ed allora occhio al Manchester, una delle due squadre inglesi preferite da Osimhen come da sua recente intervista. Il secondo Napoli di Mazzarri potrebbe dover fare a meno del suo miglior calciatore.