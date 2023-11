Napoli, assalto a Osimhen: De Laurentiis stavolta è fregato

Un club di Premier League prova l’assalto al capocannoniere della Serie A 2022/23. Ma la posizione del patron azzurro è chiara

In casa Napoli, oltre al tema allenatore, continua a tenere banco la questione riguardante il futuro di Victor Osimhen. Dopo il mancato rinnovo, l’attaccante nigeriano sembra destinato a lasciare l’ombra del Vesuvio nelle prossime sessioni di mercato. Quale sarà la sua destinazione? Nelle ultime ore sono arrivate importanti novità in merito.

Tutto è iniziato con le parole rilasciate da Osimhen in un suo intervento a “The Obi One Podcast”. “La Premier è il campionato più apprezzato da ogni giocatore africano. Non ho una squadra preferita, ma ho due maglie: quella del Chelsea e quella del Manchester United”, ha detto il bomber azzurro quando gli è stato chiesto cose ne pensasse del campionato inglese.

Tali parole sono state colte al volo dall’intervistatore John Obi Mikel, ex centrocampista del club londinese e connazionale di Victor, per lanciare una provocazione: “La prossima stagione so che verrai al Chelsea, amico! Te lo dico, sarò l’agente che medierà l’accordo, mi assicurerò che ciò accada. Siamo alla ricerca di qualcuno come te, da quando Drogba ha lasciato il club”.

Successivamente al siparietto hanno cominciato a susseguirsi diversi rumors proprio su un possibile trasferimento a Londra, sponda Blues, del bomber nigeriano.

Quest’ultimo, d’altronde, non è la prima volta che esprime il suo gradimento per il campionato inglese. E se la scorsa estate ha rifiutato i petrodollari dell’Arabia Saudita, forse è perché ha voluto aspettare il momento giusto per realizzare il suo sogno di giocare oltremanica.

La strategia dettata dall’entourage del calciatore appare anche abbastanza chiara: arrivare ad un anno dalla scadenza del contratto (giugno 2025) per costringere il Napoli a cederlo ad una cifra inferiore rispetto ai 200 milioni – che nessuna società inglese sarebbe disposta ad investire – chiesti fino a qualche mese fa.

Osimhen, l’offerta dei Blues non convince De Laurentiis: la cifra pretesa dal patron

Gli stessi rumors a cui ci riferivamo poc’anzi, affermano inoltre che il Chelsea avrebbe avviato un sondaggio facendo recapitare ufficiosamente al Napoli una proposta da 60 milioni di euro. Proposta relativa ad un affare da realizzare durante l’estate 2024, quando Osimhen entrerà appunto nell’ultimo anno di contratto che lo lega al club campione d’Italia.

La risposta proveniente dal capoluogo partenopeo, tuttavia, sarebbe stata negativa: De Laurentiis non accetterebbe una cifra inferiore agli 80 milioni nemmeno sotto tortura. Comprensibile, se pensiamo a ciò che si è visto nelle recenti sessioni di mercato. Sicuramente, però, il patron azzurro non può tirare troppo la corda: perdere Osimhen a parametro zero assumerebbe i tratti di una debacle economico-sportiva.

