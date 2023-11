Napoli, Icardi di nuovo con Mazzarri: pronto il colpo di scena

Mauro Icardi al Napoli potrebbe essere più di una suggestione con il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra. I dettagli

Le voci su un possibile addio di Osimhen continuano a susseguirsi e questo potrebbe portare ad una clamorosa decisione sul mercato. All’Inter Mazzarri riuscì a valorizzare al massimo il rendimento di Mauro Icardi.

Il Napoli ha deciso di cambiare guida tecnica. Anche ad ottobre la posizione di Garcia finì in bilico, durante la precedente sosta per le Nazionali.

All’epoca però De Laurentiis decise di non intervenire, dopo aver ricevuto il no di Conte e non ritenendo gli altri profili validi per la sostituzione. Un temporeggiamento che è costato solo punti in classifica, vedi la sconfitta con l’Empoli e che non ha permesso alla squadra di ripartire a dovere.

Mazzarri è l’uomo giusto per il presidente, quello in grado di risollevare le sorti di una stagione nata malissimo.

Conosce a fondo l’ambiente per essersi seduto su quella panchina per ben 4 anni (2009-2013) e con quel Napoli ha ottenuto i migliori risultati della carriera. Il secondo posto in Serie A e gli Ottavi di Champions League, sono delle medaglie al petto che nessuno potrà togliergli.

Il Napoli dei tre tenori, Hamsik, Lavezzi e Cavani, ma anche quello di Aronica e Paolo Cannavaro. Mazzarri è tornato con grande entusiasmo, firmando solo per 8 mesi e con la prospettiva di vedere le cose come vanno.

Napoli, con Mazzarri può tornare Mauro Icardi: dipende tutto da Osimhen

Il mercato potrebbe non essere un suo grande alleato, visto che l’uomo più forte di questo Napoli potrebbe salutare il gruppo a gennaio. Stiamo parlando di Victor Osimhen, corteggiato dalla Premier League e in particolar modo dal Chelsea. I Blues sarebbero disposti a staccare un assegno da oltre 120 milioni di euro nella finestra invernale e qualora il calciatore si impuntasse De Laurentiis dovrebbe accontentarlo.

A quel punto c’è un nome che può tornare utile alla causa ed è quello di Mauro Icardi. Il bomber argentino sta facendo benissimo con il Galatasaray e sembra essere tornato quello degli anni d’oro all’Inter.

Proprio la sua prima stagione in nerazzurro la trascorse con Walter Mazzarri in panchina, realizzando 9 gol in 23 presenze complessive. Era un Icardi 20enne ma già in rampa di lancio e con il tecnico toscano riuscì a mostrare buona parte del suo potenziale.

Con i soldi eventuali di Osimhen si potrebbe tranquillamente accontentare il club turco di appartenenza e riportare il marito di Wanda Nara in Serie A.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI