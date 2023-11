Napoli, pronto il rinforzo a sorpresa: gioca in Serie A

Il Napoli guarda al mercato per rinforzare la rosa e in particolare il reparto difensivo, che in questa stagione è stato un importante punto debole: nel mirino un giocatore di Serie A

Non è certo un mistero che il Napoli, in questo primo terzo di stagione, non sia stato la squadra spettacolare e dominante che abbiamo potuto ammirare l’anno scorso. Il cambio di allenatore, da Luciano Spalletti a Rudi Garcia ha sicuramente modificato l’assetto tattico e il gioco degli azzurri, ma non solo. Aspettando un cambio di rotta con Mazzarri…

La tenuta fisica e mentale dei giocatori non sembra essere la stessa, in particolare per quanto riguarda il reparto difensivo.

La partenza di un pilastro della squadra dello Scudetto come Kim Min-jae certo non ha aiutato, ma il problema sembra andare ben oltre. Proprio per questo, la dirigenza partenopea starebbe già sondando il mercato per cercare qualche rinforzo da aggiungere all’organico.

Il profilo individuato per rinforzare la difesa sarebbe quello di Nehuén Pérez, roccioso centrale argentino in forza all’Udinese. Arrivato nella squadra friulana due stagioni fa in prestito (e a fine stagione acquistato a titolo definitivo) dall’Atlético Madrid, non ha avuto bisogno di molto tempo per mostrare le proprie qualità anche in Italia.

Giocatore dalla stazza non imponente (184 cm per 75 kg), è comunque molto forte fisicamente, caratteristica che gli permette di aggredire efficacemente l’avversario e di imporsi anche su attaccanti più grossi di lui. Il suo gioco è improntato in particolar modo alla velocità e all’anticipo dell’attaccante, spesso in modo anche aggressivo.

Napoli, il rinforzo in difesa arriva dalla Serie A: occhi su Nehuén Pérez

Nonostante la forza fisica e l’aggressività, è anche in possesso di una tecnica niente male che gli permette spesso un’uscita pulita palla al piede e di effettuare anche lanci lunghi verso il reparto offensivo con una certa dose di precisione. Sa rendersi pericoloso anche sui calci piazzati, in particolare con colpi di testa, fondamentale con il quale è andato in gol due volte la scorsa stagione, trovando le prime reti in Serie A.

Capace di giocare da centrale sia in una difesa a 3 che a 4, il suo maggior punto debole è il suo temperamento: il suo gioco d’anticipo e in certi casi aggressivo lo porta ad effettuare qualche intervento in ritardo e a prendere qualche cartellino di troppo: sono già 3 i gialli in 11 presenze in questa stagione, con 7 più un rosso nella scorsa.

I partenopei sarebbero molto interessati al suo cartellino, valutato intorno ai 20 milioni di euro, in particolare in vista del calciomercato estivo, nel quale almeno uno tra Juan Jesus (per ragioni contrattuali e anagrafiche) e Leo Skiri Østigård (per motivi tecnici) potrebbe lasciare il capoluogo campano. Perez potrebbe essere, quindi, uno dei primi ‘regali’ per Mazzarri.