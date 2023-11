Napoli, sono già tutti d’accordo: firmerà un biennale

Giornate convulse in casa Napoli con l’esonero di Garcia e l’arrivo di Mazzarri in panchina, intanto spunta il nuovo annuncio: firmerà un biennale

Giornate intense in casa Napoli: la sconfitta con l’Empoli ha fatto esplodere una situazione che si trascinava ormai da inizio stagione. A farne le spese è stato Rudi Garcia, esonerato da Aurelio De Laurentiis: il francese non è mai riuscito ad entrare in sintonia con piazza e squadra, con i calciatori che hanno avuto una ‘crisi di rigetto’ nei suoi confronti.

Una situazione che ha portato il Napoli già fuori dalla lotta scudetto (l’Inter dista 10 punti) e causato l’esonero dell’ex Roma. Al suo posto il patron dei partenopei ha scelto Walter Mazzarri. Un tecnico fermo da un anno, ma che ha il vantaggio di conoscere già la piazza e la società, avendo allenato gli azzurri fino al 2013, regalando al club il primo trofeo (la coppa Italia) post fallimento.

Il tecnico di San Vincenzo ha vinto in volata il ballottaggio con Igor Tudor che sembrava essere il grande favorito per la panchina del Napoli. De Laurentiis però alla fine ha scelto di affidarsi a chi già conosceva l’ambiente, evitando quindi possibili problemi di adattamento. Il nome del croato non è però uscito dai radar del presidente partenopeo, anzi indiscrezioni parlano di un accordo già trovato per il prossimo anno.

Calciomercato Napoli, dalla Francia: biennale per Tudor

Dopo essersi visto superare da Mazzarri in volata, Igor Tudor potrebbe approdare sulla panchina del Napoli con sette mesi di ritardo.

È questo ciò che sostiene ‘L’Equipe’ che racconta di un accordo già fatto per la prossima stagione tra il Napoli e l’allenatore croato. Tudor prenderebbe le redini della squadra a luglio 2024, firmando un contratto biennale, quindi fino al 2026. Sarebbe lui il tecnico prescelto per dare inizio ad un nuovo ciclo, scelta inevitabile visto quanto accaduto nei primi mesi di questa stagione.

Resta da vedere quanto di vero ci sia in questa indiscrezione, con i dubbi che non mancano, considerato che Tudor sarebbe potuto arrivare già ora al Napoli e anticipare di sette mesi l’inizio del ‘nuovo corso’. Invece toccherà a Mazzarri far uscire la squadra dalla crisi, provando a centrare il piazzamento Champions ed andare più avanti possibile in Europa.

Sette mesi di ritorno al passato, poi sarà il momento di guardare al futuro. Con chi in panchina è ancora da vedere: Tudor potrebbe essere la vera sorpresa del nuovo Napoli.