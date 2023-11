Subito gelo per Mazzarri: che tegola in casa Napoli

Non inizia bene l’avventura di Walter Mazzarri al Napoli, tornato al posto di Rudi Garcia per raddrizzare una situazione pessima

Il Napoli ha deciso di ingaggiare Walter Mazzarri in panchina per sostituire l’esonerato Rudi Garcia. E’ stata questa la scelta di Aurelio De Laurentiis, che dopo averci provato per Igor Tudor, ha deciso di affidarsi a un allenatore con il quale ha già lavorato in carriera. Per il tecnico di San Vincenzo è la terza esperienza all’ombra del Vesuvio dopo esser stato il vice di Ulivieri nel 98/99 e allenatore dal 2009 al 2013.

Mazzarri, dunque, dovrà condurre il Napoli nei primi quattro posto andando il più avanti possibile in Champions League. E’ una scelta che sta facendo discutere molto i tifosi partenopei, visto il modo di giocare poco scoppiettante del tecnico toscano. Tuttavia, De Laurentiis ha fatto una scelta chiara esonerando Garcia, ma incassando già un mese fa il rifiuto di Antonio Conte.

E quindi non resta che capire come partirà il nuovo ciclo di Mazzarri, che ha firmato un contratto fino a fine stagione. Nel frattempo, però, l’allenatore del Napoli deve subito fare i conti con una tegola niente male che riguarda Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è fuori da tempo per un infortunio e ha rilasciato alcune parole sul suo futuro.

Napoli, Osimhen preferisce la Premier League

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del podcast di Obi Mikel: “Il campionato più apprezzato da ogni giocatore africano è la Premier League. Non ho una squadra preferita in Inghilterra, però ho due maglie: il Chelsea e il Manchester United. Tanti miei amici tifano per i Blues, pochi invece per i Red Devils”.

Insomma, Osimhen strizza l’occhio alla Premier League ricordando che la scorsa estate è stato molto vicino all’addio. L’offerta dall’Arabia Saudita ha allettato molto il centravanti nigeriano, che non disdegna nemmeno l’idea di giocare in Inghilterra a partire dalla prossima estate.

Uno scenario che i tifosi del Napoli vorrebbero assolutamente evitare. Ma senza rinnovo, Osimhen andrà sicuramente via a un anno dalla scadenza ed è per questo che sta iniziando a capire quali possono essere gli scenari giusti.

Non inizia quindi molto bene l’avventura di Mazzarri al Napoli. L’allenatore toscano dovrà impedire che il club imploda su sé stesso per tutte queste situazioni spinose che si creano per mancati rinnovi e pessimi periodi sul campo. E pensare che i partenopei soltanto pochi mesi fa trionfavano con la vittoria dello Scudetto.