Lo ha preso in giro due volte: Spalletti impazzisce

In vista delle due sfide di qualificazione ad Euro 2024, Luciano Spalletti ha rinunciato a bomber Immobile: doppio retroscena

Da capitano a non convocato, il passo è stato relativamente breve. Sono passati poco più di due mesi dalla prima partita dell’era Spalletti alla guida della nazionale azzurra: era il 9 settembre, giorno in cui la Macedonia del Nord usciva ancora una volta imbattuta dal confronto con l’Italia grazie al pareggio strappato nel finale da Enes Bardhi.

In quella partita, terminata 1-1, l’unico gol azzurro portò la firma di Ciro Immobile, che per l’occasione indossò anche la fascia da capitano. Il feeling tra il bomber di Torre Annunziata e il tecnico di Certaldo sembrava dunque saldo e proficuo anche per gli interessi della nazionale.

Dopo un periodo, quello successivo alla prima convocazione dell’ex mister del Napoli, in cui l’attaccante biancoceleste ha avuto le sue difficoltà nel trovare la via del gol come ci ha da sempre abituato da anni a questa parte, nelle ultime gare Immobile ha ripreso confidenza col gol. Andando a segno contro Fiorentina in campionato e Feyenoord in Champions e dimostrando di essersi lasciato alle spalle il periodo-no, caratterizzato anche da qualche critica social di troppo.

Si è così arrivati velocemente all’ultima sosta per le nazionali del 2023, quella più importante, perché chiuderà il girone di qualificazione: Immobile non c’è. Immobile non è stato convocato da Luciano Spalletti. La notizia è stata oggetto di discussione tra i tifosi azzurri e gli addetti ai lavori. Ecco il pensiero di Nando Orsi, ex portiere della Lazio, intervenuto ai microfoni di Radio Radio.

“Mi sembra una presa in giro”. E spunta il retroscena

“La non convocazione di Immobile in Nazionale mi sembra una presa in giro. Vedo allenatori, che devono ancora dimostrare tutto, prendere decisioni importanti. Ma come si fa a non convocarlo? È un giocatore che segna sempre“, ha detto l’attuale opinionista di Sky Sport. A far luce, o per lo meno a tentare di trovare una spiegazione aggiuntiva sulla questione che divide l’opinione pubblica, ci ha pensato poi il quotidiano romano ‘Il Messaggero‘, che dalle sue colonne ha svelato un retroscena.

Spalletti avrebbe chiamato personalmente Immobile due volte: una per complimentarsi dopo la rete al Feyenoord in Europa, e la seconda due giorni prime del derby per informarlo della mancata convocazione.

Il gesto è stato apprezzato dall’attaccante, che però ha digerito a fatica la decisione del Ct. Forse, in questo senso, possiamo ora capire meglio il perché dell’evidente nervosismo del bomber laziale nella stracittadina del 12 novembre…