Mazzarri ritorna e De Laurentiis gli fa il regalo: colpo a parametro zero

Dopo aver ingaggio Walter Mazzarri al posto di Rudi Garcia, De Laurentiis potrebbe regalare un colpo di mercato al tecnico toscano

La sconfitta di domenica scorsa contro l’Empoli, di fatto, è stata una gara che ha segnato la storia recentissima della storia del Napoli campione d’Italia. Dopo il ko subito allo Stadio Diego Armando Maradona contro la squadra guidata da Aurelio Andreazzoli, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto di esonerare Rudi Garcia.

Il tecnico francese, di fatto, ha sia pagato tantissime scelte di queste sua brevissima esperienza alla guida del Napoli che il distacco di 10 punti dall’Inter capolista.

Al posto di Rudi Garcia, sorprendendo davvero tutti, Aurelio De Laurentiis ha scelto di richiamare Walter Mazzarri. Quest’ultimo, infatti, è stato già allenatore del team partenopeo dal 2009, sostituendo a campionato in corso Roberto Donadoni, fino al 2013.

Il tecnico toscano, di fatto, fece fare in quegli un salto davvero importante al Napoli, visto che lo portò dal centro della classifica a lottare per lo Scudetto (riuscendo a vincere anche nel 2012 una Coppa Italia).

Ora, invece, Walter Mazzarri è chiamato ad aiutare il team partenopeo a centrare la qualificazione alla prossima Super Champions League. Per fare ciò, Aurelio De Laurentiis è pronto a fare un regalo al suo nuovo allenatore.

Napoli, De Laurentiis potrebbe prendere un terzino sinistro dal mercato dei calciatori svincolati per sostituire Mario Rui

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il Napoli sta cercando nella lista dei calciatori svincolati per colpa dell’infortunio capitato a Mario Rui nei minuti finali del match del Maradona di domenica scorsa contro l’Empoli. Il terzino portoghese, infatti, ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra che lo farà stare lontano dal campo per un po’.

Per evitare di avere un calciatore in meno sulla corsia sinistra, quindi, Aurelio De Laurentiis potrebbe optare per prendere un terzino svincolato. I nomi sul piatto sono tre: Marvin Pattenhardt (31 anni ed ex Hertha Berlino) Nico Schulz ( tedesco di origini ischitane) e Danny Rose (ex calciatore sia del Tottenham che del Fulham).

Un’altra ipotesi, sempre come scritto dal ‘Corriere dello Sport’, il Napoli potrebbe avere anche un’opzione in casa, ovvero Alessandro Zanoli. Quest’ultimo, infatti, potrebbe diventare il titolare della corsia destra, facendo così spostare Giovanni Di Lorenzo sulla sinistra. Da non sottovalutare la possibilità di dirottare sulla fascia sia Juan Jesus che Natan.