Napoli rifiutato due volte: Conte sa già dove allenerà

Dopo aver rifiutato la panchina del Napoli due volte nell’ultimo periodo, mister Antonio Conte avrebbe deciso la sua prossima destinazione

Aurelio De Laurentiis spera che l’affetto nei confronti di Walter Mazzarri possa fare la differenza nelle settimane a venire. L’ambiente Napoli è rimasto particolarmente legato all’allenatore toscano, il quale lasciò un buonissimo ricordo insieme ad altri protagonisti come Hamsik, Cavani e Lavezzi.

A volte ritornano, come si suol dire in questi casi. Ad ogni modo, il patron del club campano avrebbe preferito assegnare la panchina azzurra ad un altro profilo, il che non è un segreto. Stiamo parlando ovviamente di Antonio Conte, che tra l’altro è in ottimi rapporti con De Laurentiis.

Quest’ultimo ha tentato per due volte di convincere il trainer salentino a sposare subito il progetto Napoli, ma non c’è stato niente da fare. Il classe ’69, ancora libero dopo la deludente esperienza al Tottenham, non intende rimettersi in pista a stagione in corso.

Meglio, invece, attendere con calma la prossima estate e intraprendere una nuova avventura calcistica da luglio, in modo da poter lavorare più serenamente. Conte non si scosta da questa posizione e, presumibilmente, non cambierà idea a prescindere da ogni eventuale offerta che gli si presenterà davanti.

Da qui nasce la scelta del numero uno del Napoli di affidare momentaneamente il ruolo di guida tecnica a Mazzarri. Una domanda, però, sorge spontanea: dove proseguirà la carriera di Conte? In tal senso, bisogna sempre tenere in piedi la pista Roma, dato che a meno di sorprese a giugno José Mourinho abbandonerà la nave giallorossa.

Conte e il doppio no al Napoli: c’è la Juventus sullo sfondo

Di recente Conte è stato accostato più volte alla compagine capitolina, anche perché le caratteristiche della squadra si adatterebbero bene al suo 3-5-2. In più, c’è il discorso relativo a Romelu Lukaku, pupillo del trainer salentino. Conte tornerebbe volentieri ad allenare l’attaccante belga, di conseguenza l’ipotesi di un approdo all’ombra del Colosseo lo affascina.

Ma secondo la pagina X ‘Juventus Mercato’, l’intenzione dell’ex Inter sarebbe candidarsi per la panchina della Juventus. Il contratto di Massimiliano Allegri terminerà nel 2025, però non è totalmente da escludere che le parti in causa si separino prima della naturale scadenza dell’accordo scritto. Conte non ha messo una croce sul club bianconero, anzi.

Nell’intervista a Belve, l’allenatore 54enne ha dichiarato di essersi pentito di aver lasciato la Vecchia Signora anni fa. Un segnale che indica il suo desiderio di tornare a Torino? Troppo presto per dirlo, inoltre la posizione di Allegri ad oggi è ben salda. Ma lo scenario potrebbe subire una modifica importante da qui a giugno. Non rimane che attendere ulteriori sviluppi.