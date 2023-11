Napoli, un ritorno di fiamma a sorpresa: offerta a gennaio

Il Napoli lavora per rinforzarsi sul mercato di gennaio: ritorno di fiamma per un ex protagonista del campionato italiano.

La seconda era targata Walter Mazzarri a Napoli è cominciata. Un’era che, in linea teorica, dovrebbe durare poco. Questo non vuol dire che però la società non farà di tutto per permettere al tecnico di San Vincenzo di poter ottenere risultati importanti già in questi mesi. Anzi, De Laurentiis ha intenzione di fare qualunque cosa per aiutare il suo nuovo allenatore, a partire dall’acquisto sul mercato di quelle pedine che ancora sembrano mancare alla rosa azzurra.

Dando fiducia alle dichiarazioni dell’ex allenatore del Cagliari sulla sua volontà di proseguire a Napoli sulla scia del 4-3-3 di spallettiana memoria, in questo momento a centrocampo il club azzurro sembra avere gli uomini contati. Lobotka e Anguissa sono degli inamovibili. Cajuste un rincalzo destinato, apparentemente, a rimanere tale. Sugli altri permangono alcuni dubbi.

Zielinski non ha ancora rinnovato il contratto, e secondo alcune voci potrebbe essere ‘sacrificato’ dal club già a gennaio. Elmas è un continuo enigma tattico, e non è detto che Mazzarri possa vederlo come mezzala. Gaetano resta ai margini del progetto, Demme è fuori rosa e difficilmente verrà reintegrato in questi mesi.

Insomma, c’è bisogno di nomi nuovi in mediana, salvo clamorosi colpi di scena a livello contrattuale o dal punto di vista dell’impiego. Questo è chiaro anche nella testa della società che, non a caso, starebbe sondando il mercato alla ricerca di un profilo che possa rispondere ai bisogni del club e dell’allenatore.

Tra i tanti nomi sondati, ce n’è uno che in questo momento sembrerebbe essere tornato in pole position nella mente degli uomini mercato del club partenopeo.

Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano, un giocatore che piaceva già alcuni anni fa e che adesso potrebbe rappresentare il profilo ideale, a livello di costi e qualità, per rinforzare il centrocampo dei campioni d’Italia.

Napoli, colpo a centrocampo: arriva un ex protagonista della Serie A

Classe 1999, Mattias Svanberg ha tutto per poter essere utile alla causa azzurra. Pur essendo giovane, ha già maturato esperienze importanti in campionati come la Serie A e la Bundesliga.

Svedese, come Cajuste, dopo essere esploso con la maglia dei felsinei nelle scorse stagioni, è reduce da una prima esperienza in Germania, con la maglia del Wolsfburg, di buon livello, condita da 4 gol e 6 assist in 32 presenze.

Come profilo tecnico rappresenterebbe quindi l’ideale per il Napoli, un giocatore dotato fisicamente e tecnicamente, già pronto per poter fare la differenza in Italia ma non necessariamente come titolare inamovibile fin dal suo arrivo. E anche a livello di costi l’affare non sembrerebbe proibitivo.

Acquistato dai tedeschi per poco meno di 10 milioni, a gennaio potrebbe sbarcare a Napoli per un’offerta vicina ai 15 milioni.

Al momento si tratta comunque solo di indiscrezioni. Sarà il campo a dirci se effettivamente Mazzarri avrà bisogno di rinforzi in quel reparto o se sarà in grado di rispolverare anche giocatori come Elmas e Gaetano, utilizzati con il contagocce dal suo predecessore.