Osimhen non firma più: ecco il prossimo club

Il prolungamento di Victor Osimhen col Napoli appare sempre più complicato e improbabile: ecco dove potrebbe sbarcare il bomber nigeriano

Alla fine Aurelio De Laurentiis ha optato per la scelta più sorprendente. Nessuno si aspettava il ritorno in panchina di Walter Mazzarri, divenuto ufficialmente realtà nelle scorse ore. L’esonero di Rudi Garcia era ormai soltanto una questione di ore, la sconfitta subita per mano dell’Empoli al ‘Maradona’ è stata fatale. Ora Mazzarri avrà l’arduo compito di risollevare le sorti dei campioni d’Italia.

Non sarà una passeggiata, considerando che il cammino del Napoli finora è stato ampiamente deludente. La squadra appare ben lontana dalle prestazioni sontuose di cui si rendeva protagonista nella passata stagione. Qualcosa si è rotto evidentemente, forse già quando Spalletti ha deciso di interrompere il matrimonio.

Ma la sensazione è che questo Napoli non possa dare più di quello che ha dato negli scorsi mesi. In tutto ciò, continua a tenere banco la spinosa questione relativa al futuro di Victor Osimhen, il quale come noto presenta un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Allo stato attuale delle cose l’attaccante nigeriano rappresenta un bocconcino prelibato per i grandi club europei, che ovviamente lo seguono a distanza. Inoltre, l’Arabia Saudita potrebbe mettere in atto un nuovo tentativo al fine di assicurarsi le prestazioni dell’ex Lille, offrendo cifre da capogiro.

Al momento l’eventuale rinnovo col club campano sembra davvero improbabile, al di là di quanto accaduto nelle scorse settimane. Semplicemente Osimhen sente il bisogno di misurare le proprie abilità fuori dal comune in un contesto più prestigioso, com’è normale che sia.

Osimhen via dal Napoli: c’è anche il Real Madrid, intreccio di fuoco con Mbappe

Il classe ’98 è uno dei migliori centravanti in circolazione nel panorama calcistico mondiale, perciò inevitabilmente qualche top team prima o poi si farà avanti sul serio. Osimhen, la cui valutazione si attesta intorno ai 150 milioni di euro, sogna di giocare in Premier, ma attenzione anche all’ipotesi di un trasferimento in Liga.

Entrando più nello specifico, il nome del bomber 24enne è presente nella lista dei desideri del Real Madrid, come riferisce il portale iberico ‘Todofichajes.com’. Sarebbe la seconda opzione nell’elenco. Di conseguenza, i ‘Blancos’ potrebbero convincersi a tuffarsi all’assalto nel caso in cui non dovesse arrivare a Madrid l’obiettivo numero uno di Florentino Perez, ossia Kylian Mbappe.

Senza dubbio la stella del Napoli non disdegnerebbe affatto un approdo nel club che detiene il record di coppe dalle grandi orecchie conquistate. Ma Aurelio De Laurentiis non intende fare sconti, ragion per cui sarà necessario sedersi attorno ad un tavolo e trattare. Pista da monitorare nei mesi a venire, non resta che attendere ulteriori sviluppi.

