Speranze distrutte: Osimhen ha deciso il futuro

Il nigeriano scalpita per cambiare maglia, il club azzurro presto lo accontenterà. Spunta una destinazione galattica

Tra Victor Osimhen e il Napoli c’è ormai una distanza abissale, almeno per quanto riguarda il rapporto. Reduce dall’infortunio muscolare rimediato con la Nigeria, l’attaccante sta conducendo a Castel Volturno un percorso riabilitativo che dovrebbe vederlo rientrare in campo per uno spezzone di gara contro l’Atalanta. Tuttavia, ipotizzare una sua permanenza all’ombra del Vesuvio nel prossimo futuro risulta abbastanza complicato.

Perché, dopo il fallimento della trattativa che avrebbe dovuto portare al rinnovo del contratto, il capocannoniere della scorsa Serie A è entrato in rotta di collisione con il club, affidandosi all’ormai famoso “caso Tik Tok” per effettuare lo strappo. Oggi come oggi, nonostante le dichiarazioni di facciata di ambo le parti, tra il giocatore nigeriano e il presidente Aurelio De Laurentiis il gelo è totale.

Osimhen verso l’addio, spunta l’ipotesi Spagna: i dettagli

La realtà è che Osimhen ritiene concluso il suo percorso in azzurro e vorrebbe iniziare una nuova esperienza altrove. Magari in Premier League, campionato che ha sempre dichiarato di sognare sin da bambino. Recentemente, per lui, ha preso quota l’ipotesi Chelsea, compagine alla ricerca – da anni – di un bomber che possa emulare le gesta di Didier Drogba.

Quella britannica, però, non è l’unica opzione emersa nelle ultime ore. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, infatti, il buon Victor sarebbe finito nel mirino di un top club iberico.

Ci riferiamo al Real Madrid, il club più vincente di Spagna e d’Europa. Le Merengues, dopo l’addio di Karim Benzema, stanno riscontrando qualche difficoltà di troppo nel reparto avanzato e avrebbero individuato in Osimhen il profilo giusto per risolvere i problemi in fase realizzativa.

A riferirlo sono i colleghi di “Goal Digital”, i quali aggiungono che l’operazione potrebbe concludersi per una cifra che si aggira attorno ai 100 milioni di euro.

Lo ricordiamo, qualche mese fa De Laurentiis ha deciso di rifiutare un’offerta proveniente dall’Arabia di circa 150 milioni di euro. Ma nella prossima sessione estiva, complice il contratto in scadenza a giugno 2025, dovrà inevitabilmente abbassare le pretese. Non è da escludere dunque che il “centino” possa bastare.

Questo sempre che non si verifichino clamorosi colpi di scena: ci riferiamo all’arrivo di un rinnovo con tanto di clausola rescissoria prestabilita.

