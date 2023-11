Tegola pesantissima per Mazzarri: c’è la lesione, stop lunghissimo

Tegola pesantissima per Walter Mazzarri: il neo allenatore del Napoli deve fare i conti con un lunghissimo stop di un suo calciatore, ecco i dettagli

Walter Mazzarri si è appena insediato a Castel Volturno e già deve fare i conti con una grana: lo stop di un suo calciatore è pesantissimo, gli esami strumentali a cui si è sottoposto non lasciano adito a dubbi. Il neo tecnico del Napoli eredita una situazione pregressa, dopo quanto successo la scorsa settimana.

Il club azzurro ha diramato l’aggiornamento sulle condizioni di Meret e soprattutto Mario Rui.

Se per il portiere il problema è di lieve entità e può cavarsela entro un paio di settimane, diversa la situazione del terzino portoghese.

Mario Rui rischia uno stop importante, molto lungo. C’è infatti lesione nell’infortunio muscolare subito. Mazzarri deve fare subito i conti con questo ko e per ora sarà costretto a fare di necessità virtù, ovvero affidarsi al solo Mathias Olivera sulla fascia sinistra.

Tegola per Mazzarri, Mario Rui è KO: stop lunghissimo, le condizioni

“Mario Rui ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra, ha già cominciato le terapie”: recita così il comunicato apparso sul sito ufficiale del Napoli in merito alle condizioni dell’esterno portoghese. Problema importante, ma quanto tempo sarà effettivamente ai box? Quante e quali partite salterà?

Secondo alcune stime il giocatore dovrà restare fermo dalle tre alle cinque settimane, rientrando in ogni caso entro fine anno. Dovrebbe farcela entro fine dicembre (ricordiamo che quest’anno non ci sarà la tipica sosta invernale/natalizia) e dunque non sarà necessario andare sul mercato per acquistare un terzino sinistro come si era vociferato negli ultimi giorni.

Restano comunque diversi i match che il portoghese dovrà saltare a partire dal trittico decisivo Atalanta, Real Madrid e Inter. E con ogni probabilità anche la Juventus. Si può guardare in proiezione ottimistica di un rientro con Braga o Cagliari a metà dicembre, altrimenti se ne riparlerà prima di Natale con l’altro big match contro la Roma.

Resta poi da valutare come Mazzarri cercherà di inserirlo in squadra, dovendo per ora affidarsi al solo Mathias Olivera. E soprattutto la scelta che opererà l’ex tecnico dell’Inter una volta che anche il portoghese si sarà ripreso. Garcia ha alternato i due, chissà che Mazzarri non decida di scegliere un titolare fisso.