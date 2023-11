Garcia, la scelta spiazza: decisione improvvisa dopo l’esonero

Rudi Garcia non si arrende, la decisione del tecnico francese sorprende tutti: cosa ha fatto dopo l’esonero

Adieu monsieur Garcia. L’avventura del tecnico francese sulla panchina del Napoli è durata meno del previsto, meno delle più nefaste aspettative non solo dei tifosi azzurri, ma anche dello stesso allenatore e del presidente De Laurentiis. Immaginare una crisi di questo tipo da parte dei campioni d’Italia era difficile da prevedere. Però anche il modo in cui è stato gestito questo inevitabile divorzio, da tutte le parti in causa, è stato piuttosto sorprendente.

Che non ci fossero più le condizioni per poter andare avanti insieme era d’altronde chiaro da un mese. Dopo la debacle con la Fiorentina, Rudi è rimasto ancora sulla panchina quasi per inerzia, come quando due innamorati provano a darsi ancora un’ultima chance anche dopo un tradimento scoperto o confessato.

L’epilogo, nella maggior parte dei casi, non può essere che uno.

E anche paragonare Rudi e il Napoli a degli innamorati in effetti potrebbe sembrare fuori luogo. Un’infatuazione per l’allenatore francese, De Laurentiis, l’ha sicuramente avuta.

Rudi Garcia può essere rimasto affascinato da una piazza così calda e anche vincente, ma da parte del cuore del tifo napoletano tutto questo amore non c’è mai veramente stato, complici alcuni comportamenti di Garcia, a livello calcistico, piuttosto ambigui.

Non è un caso quindi che, all’indomani del divorzio scritto nel destino e di un esonero che lascia comunque il Napoli in acque piuttosto turbolente, sia arrivata da parte di Garcia una decisione davvero clamorosa. Una scelta così sorprendente da aver lasciato tutti i tifosi azzurri davvero senza parole.

Per il momento nel futuro di Garcia c’è un nuovo periodo di riposo. Si godrà la sua neonata figlia e la sua amabile compagna in completo relax, stipendiato dal Napoli almeno fino al prossimo giugno, per poi magari cercare di rimettersi in corsa in una squadra, a questo punto, dalle ambizioni più contenute.

Rudi Garcia lascia Napoli: l’ultima decisione è sorprendente

Intanto il tecnico francese ha però voluto, con un messaggio pubblicato sui social, congedarsi da gran signore dal pubblico e da tutto l’ambiente azzurro: “Non immaginavo che avrei salutato così tutti i tifosi che mi hanno supportato dal primo giorno. A loro, ai giocatori e a chi mi è stato vicino in questa avventura un mio sincero grazie e un in bocca al lupo per il proseguimento della stagione“. Parole belle, dovute ma anche importanti. Molti tifosi hanno però notato un dettaglio che non può non sorprendere.

Al di là del fatto che nei suoi ringraziamenti non compare la società, né il presidente De Laurentiis che tanto era riuscito a conquistare in quelle “cene” e chiacchierate durate dieci giorni nel mese di giugno, a stupire i tifosi è stata una decisione piuttosto particolare dell’allenatore transalpino.

Sia su Instagram che su Twitter, ha infatti scelto di disattivare o limitare i commenti al suo messaggio d’addio. Probabilmente una scelta per evitare polemiche, critiche, offese e prese in giro che sono il pane quotidiano dei social. Fatto sta che la strategia ‘difensiva’ di Garcia anche in questo caso ha fatto acqua da tutte le parti, dato che i tifosi lo hanno comunque salutato, commentando alcuni vecchi post.

E nella maggior parte dei casi sono stati saluti carichi, se non di affetto, quanto meno di stima e di solidarietà per l’uomo Garcia, ‘scaricato’ in un modo probabilmente non degno della sua storia professionale e del suo comportamento da un presidente che, va detto, negli ultimi mesi ha collezionato più errori che altro.