Napoli, De Laurentiis ha scelto lui: Milan beffato

Aurelio De Laurentiis ha scelto proprio lui per il suo Napoli: il patron romano beffa il Milan, tifosi azzurri entusiasti.

Da pochi giorni al Napoli è cominciata la nuova era targata Walter Mazzarri che torna ad allenare gli azzurri dopo 10 anni ed avrà il compito di risollevare il morale della squadra che è ormai sotto i tacchetti.

La sconfitta contro l’Empoli, che ha causato poi l’esonero di Rudi Garcia, ha fatto scivolare il Napoli a -10 dalla vetta e da campioni d’Italia in carica essere quasi fuori dalla lotta scudetto a novembre è stato uno smacco inaccettabile.

Aurelio De Laurentiis stavolta non ha voluto perdere tempo e dopo aver mandato via Garcia ha riportato sulla panchina azzurra uno che Napoli ed il Napoli lo conosce bene.

Il compito di Mazzarri non sarà facile, ma il tecnico toscano darà tutto non solo per il Napoli, ma anche per riscattarsi dopo la terribile esperienza di 2 anni fa al Cagliari. Tuttavia, è difficile che Mazzarri continui ad allenare gli azzurri anche il prossimo anno e ciò indipendentemente da come finirà il campionato.

A confermarlo è il fatto che De Laurentiis abbia già scelto l’allenatore per il prossimo anno che dovrebbe essere Francesco Farioli, attuale tecnico del Nizza.

In Francia sta facendo grandi cose alla guida del Nizza, attuale capolista di Ligue 1, e non sorprende che Francesco Farioli stia facendo parlare molto di se in questi mesi. Il tecnico toscano, per il suo stile di gioco, ricorda molto Roberto De Zerbi e sarebbe stato proprio questo a convincere il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a puntare su di lui la prossima estate.

Napoli, all-in su Farioli: De Laurentiis beffa il Milan

Mazzarri avrà il compito di traghettare gli azzurri fino a fine stagione e di portarli in Champions League, dopodiché sarà il turno di Farioli aprire un nuovo ciclo in terra partenopea. È questo, almeno nelle intenzioni, l’obiettivo di De Laurentiis che è così pronto a beffare il Milan che pure è sulle tracce del tecnico di Barga per sostituire Stefano Pioli.

Farioli è considerato l’uomo giusto dal patron romano per riportare il Napoli sul tetto d’Italia e la notizia non può non entusiasmare i tifosi azzurri che hanno approvato in massa il possibile arrivo del tecnico toscano.

Inoltre, in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, Farioli ha rivelato che uno dei suoi modelli è Luciano Spalletti che a Napoli ha lasciato eccome il segno e ciò gli ha fatto guadagnare ulteriore punti agli occhi del tifo partenopeo.