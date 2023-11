Napoli: Mazzarri sorride, ecco quando torna Osimhen

Il neo tecnico azzurro spera di contare sul suo centravanti principe il prima possibile. Il Napoli ha una grande speranza.

Sono ore frenetiche in casa Napoli. Il club azzurro ha cominciato abbastanza male la stagione e – dopo circa tre mesi – il patron De Laurentiis è arrivato alla conclusione di cambiare tecnico. L’era di Garcia non ha convinto, il tecnico francese aveva l’obiettivo di sostituire il tecnico campione d’Italia Luciano Spalletti ma i risultati sono stati fallimentari.

L’ex Roma non ha mai avuto l’appoggio completo della squadra che ora proverà a risalire la china con il nuovo tecnico.

Per Mazzarri un debutto durissimo, subito diversi big match e una serie di incontri che – di fatto – decideranno gli obiettivi stagionali del club partenopeo. Atalanta, Inter, Real Madrid e Juventus: quattro match subito molto caldi e il Napoli vuole avvicinare la vetta e allo stesso tempo chiudere il discorso qualificazione Champions.

Mazzarri avrà bisogno di tutto il gruppo a disposizione, eccetto gli infortunati Meret e Mario Rui, sicuramente out nelle prossime due gare.

Oltre a loro c’è però l’incognita relativa al centravanti nigeriano Victor Osimhen: l’attaccante del Napoli è l’uomo che ha trascinato gli azzurri allo scudetto nella scorsa stagione, ma ora dovrà essere colui che aiuterà la squadra a rinascere. Per Mazzarri nelle ultime ore è arrivata una prima buona notizia.

Napoli, l’incontro tra Mazzarri e Osimhen

Attualmente Osimhen è a Napoli e nel weekend della sosta ha assistito all’amichevole degli azzurri contro la Juve Stabia, seduto accanto al nuovo tecnico. Mazzarri e Osimhen hanno avuto modo di conoscersi e magari il tecnico gli avrà spiegato le sue priorità future. Intanto il Napoli e il tecnico hanno una speranza: l’obiettivo è avere Osimhen a disposizione per la sfida del prossimo weekend contro l’Atalanta. Quasi sicuramente Victor non partirà titolare, ma uno spezzone di gara potrebbe servirgli in vista dei prossimi impegni.

Il calciatore è a Napoli e la speranza del club e dei tifosi è che Osimhen possa tornare decisivo come un tempo. E chissà che non si possa nuovamente parlare del rinnovo di contratto; Victor ha il contratto in scadenza nel 2025, ma il club azzurro non può permettersi ulteriori colpi di scena: o il rinnovo entro fine stagione o la cessione con diversi top club inglesi e l’Arabia che chiamano l’attaccante nigeriano. Intanto il Napoli spera di avere Osimhen il prima possibile e i tifosi si augurano di vedere il proprio bomber nuovamente positivo.