Napoli, non solo Mazzarri: ritorno ancora più clamoroso

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, starebbe pensando ad un altro clamoroso ritorno dopo quello a sorpresa di Walter Mazzarri

Nessuno si aspettava il ritorno di Walter Mazzarri al Napoli. Il patron Aurelio De Laurentiis ha cercato invano di convincere Antonio Conte a sposare il progetto azzurro in corsa, poi ad un certo punto sembrava che la panchina del club partenopeo fosse destinata ad Igor Tudor.

E alla fine la scelta è ricaduta sul tecnico di San Vincenzo, il quale era scomparso dai radar da un po’ di tempo a questa parte. De Laurentiis si è convinto a puntare nuovamente su di lui, perché Mazzarri conosce bene l’ambiente campano ed è bravo a trovare in fretta soluzioni ai problemi.

Di certo, però, il Napoli si è oggettivamente ridimensionato rispetto a qualche mese fa. I campioni d’Italia hanno perso pezzi importanti, a cominciare da Luciano Spalletti. Dopodiché, hanno abbandonato la nave pure Cristiano Giuntoli e Kim, a maggior ragione si sapeva benissimo che non sarebbe stato affatto semplice ripartire nel migliore dei modi.

La squadra non gira a meraviglia come accadeva nella passata stagione e sicuramente non basterà Mazzarri a dare la svolta. In tutto ciò, aumenta la consapevolezza che altri big cambieranno aria prima o poi. Il riferimento, in tal senso, è anche e soprattutto a Victor Osimhen, la cui permanenza in quel di Napoli appare fortemente in bilico.

Il rinnovo del bomber nigeriano, che presenta un contratto fino al 30 giugno del 2025, è in fase di stallo e le speranze sulla firma si sono ridotte al minimo. D’altronde, l’ex Lille piace a diversi top club, in più l’Arabia Saudita potrebbe rifarsi sotto nell’estate del 2024. Per quanto concerne il fronte calciomercato, De Laurentiis si è affidato al direttore sportivo Mauro Meluso.

Napoli, non solo Mazzarri: De Laurentiis pensa ad un altro ritorno a sorpresa

Ma attenzione: stando a quanto riferisce il giornalista Paolo Bargiggia sul proprio profilo ‘X’, un altro ritorno potrebbe divenire realtà. Secondo il collega, il numero uno degli azzurri starebbe valutando concretamente l’opzione Pierpaolo Marino per il ruolo che attualmente occupa Meluso.

Anche Marino, al pari di Mazzarri, conosce il mondo Napoli, perciò si tratterebbe di una seconda operazione nostalgia. Il dirigente di Avellino gestirebbe le strategie per la sessione invernale dei trasferimenti, almeno questa sarebbe l’idea che pare abbia coltivato De Laurentiis nell’ultimo periodo.

È un momento di grande difficoltà per il Napoli, passato quasi subito dalle stelle alle stalle. Ragion per cui dare fiducia a figure del genere, che vantano già un legame non indifferente col club partenopeo, potrebbe rivelarsi un’ottima mossa. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.