Rinforzo Napoli a costo zero: affare ad un passo

Nonostante le ultime settimane siano state molto complicate, il Napoli sta già lavorando per il futuro: il club azzurro può mettere a segno un grande colpo a costo zero

Sono stati giorni di grande tensione in casa Napoli: dopo il tracollo interno contro l’Empoli di Andreazzoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di sollevare dall’incarico Rudi Garcia.

Dopo aver studiato diversi profili, il numero uno del club campano ha deciso di affidare nuovamente la panchina a Walter Mazzarri, che torna così a Napoli quasi undici anni dopo l’ultima volta. Tutto questo, però, non ha fermato i partenopei, che stanno programmando con grande attenzione il futuro.

Uno dei reparti che la società intende rinforzare è il centrocampo, visto il possibile addio di Piotr Zielinski che vedrà scadere il proprio contratto.

L’obiettivo principale per il prossimo calciomercato estivo è già stato individuato dalla dirigenza, pronta a mettere a segno un grande colpo a costo zero.

Grande colpo a costo zero per il Napoli, arriva dalla Serie A

Il polacco, dopo aver rifiutato la scorsa estate una ricca proposta dall’Al-Alhi, era intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il club azzurro. Il presidente De Laurentiis, però, ha proposto un rinnovo a cifre più basse di quelle attuali, e questo non è affatto piaciuto al ragazzo e al suo entourage che ora si guardano intorno per scegliere con calma la prossima destinazione.

Proprio per questo il club azzurro si sta muovendo, in modo da aggiungere in rosa un calciatore dalla grande esperienza. Il profilo individuato dagli azzurri è Nahitan Nandez del Cagliari, già apprezzato in passato. L’argentino vedrà scadere il proprio contratto a giugno e, salvo clamorosi colpi di scena, non è intenzionato a rinnovare con il club sardo.

Il Napoli nei prossimi mesi è intenzionato a muoversi in maniera concreta, visto che da febbraio il classe 1995 è libero di firmare con un altro club: l’obiettivo del club campano è quello di evitare la concorrenza, e per questo è pronto a muoversi in anticipo per evitare intromissioni. Per Nandez, quindi, il grande salto pare essere dietro l’angolo.. Per quanto riguarda Zielinski, invece, nelle scorse ore c’è stata da parte sua l’apertura al prolungamento, ma Juve e Inter non intendono mollare di un centimetro…

