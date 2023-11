Zielinski, che intrigo: cambia maglia ma resta in Serie A

Piotr Zielisnki può lasciare Napoli in estate, ma non la Serie A: sul centrocampista polacco ci sono diversi club pronti a fare sul serio

Dopo otto anni dal suo arrivo, Piotr Zielinski può salutare Napoli nel prossimo calciomercato estivo: sul polacco ci sono diversi top club italiani pronti a regalarlo ai rispettivi allenatori.

Già la scorsa estate il classe 1994 fu vicino a lasciare il club azzurro per approdare all’Al-Alhi, che aveva messo sul piatto un ricco contratto per il centrocampista e un’offerta importante per il club campano.

Dopo settimane di riflessione, nonostante l’alto ingaggio proposto dal club arabo, Zielinski declinò l’offerta per restare nella sua amata Napoli.

L’intenzione di Zielinski, infatti, è quella di rinnovare il contratto, ma al momento non ci sono novità in merito a questa possibilità.

Dal ritiro della nazionale il classe 1994 ha fatto il punto proprio sulla situazione rinnovo, spiegando che “Le trattative sono in corso. Come ho già detto, il mio agente si occupa di tutto questo. Non escludo certo che il contratto possa essere prolungato, ma penso che tutti lo scopriranno a tempo debito”. Nonostante queste parole che fanno ben sperare i tifosi del Napoli, però, per il centrocampista una nuova esperienza pare essere la strada più percorribile.

Nonostante le parole rilasciate in nazionale dal diretto interessato, la storia tra Zielinski e il Napoli pare però destinata a concludersi.

Zielinski via da Napoli, resta in Serie A: due big pronte a sfidarsi

Vista la situazione legata al contratto, che ricordiamo scadere al termine della stagione, le grandi società italiane stanno costantemente monitorando la situazione, pronte ad affondare nel momento opportuno. A tal proposito, due big sono pronte a sfidarsi anche in sede di mercato.

Stando a quanto riporta calciomercato.com, Juventus e Inter sono molto interessate al classe 1994. Ad ingolosire i due club è ovviamente la possibilità di acquistarlo a parametro zero, con la Juventus chiamata a mettere a segno un grande colpo visto il possibile addio di Adrien Rabiot che, come Zielinski, vedrà scadere il proprio contratto.

Beppe Marotta, però, non ha intenzione di restare a guardare, e per questo nei prossimi mesi può provare ad avviare i contatti per capire la fattibilità dell’operazione. Juventus e Inter sono pronte a fare sul serio, con il Napoli che spera ancora di portare il calciatore al rinnovo: la palla ora passa al centrocampista polacco, che pare intenzionato a prendere con calma la propria decisione definitiva.

