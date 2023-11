Addio Insigne: ha già firmato il contratto

Lorenzo Insigne è alle porte di una nuova svolta per il suo futuro: è arrivata la firma sul contratto per l’attaccante ex Napoli

Ci sono calciatori che lasciano il segno o che semplicemente sono indimenticabili per una piazza o per una città. Tra questi possiamo inserire sicuramente Lorenzo Insigne, che per anni è stato un simbolo del Napoli e di Napoli, senza troppi compromessi.

Ha identificato quell’identità, quel modo di vivere il calcio, la passione irrefrenabile di un popolo, tra alti e bassi sul campo. La più grande soddisfazione, lo scudetto vinto da dominatori, l’ha vissuto solo da spettatore, in realtà da tifoso, perché ormai era lontano, aveva iniziato una nuova carriera e una nuova vita in quel di Toronto. Quel progetto, un po’ per la gente un po’ per la realtà in cui si sarebbe calato – e per margini economici -, lo attraeva e alla fine ha salutato l’Europa, anche con quell’aria di incompiutezza che in molti gli hanno riconosciuto. Ora però, dopo non molto tempo, l’istinto di tornare nel Vecchio Continente è sempre più forte e potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

Nuova svolta per Insigne: arriva il cambio di agente

Insigne ha giocato venti partite in totale in questa stagione in Mls, anche se in molti casi non da titolare. Ha realizzato quattro gol e quattro assist e, a dir il vero, la sua valutazione si è abbassata di conseguenza, anche per via dell’età.

La volontà dell’esterno offensivo è chiara e prevede il ritorno in Europa, dove vorrebbe mettersi di nuovo in gioco in una nuova avventura, che sia in Italia o altrove. Per questo l’ex Napoli, come riporta l’esperto di mercato Ekrem Konur, ha deciso di cambiare ancora il riferimento che cura i suoi interessi sportivi e personali.

Il calciatore italiano ha deciso, infatti, di lasciare la CAA Stellar e ha scelto Miguel Alfaro e Alessandro Favero come nuovi agenti. A 32 anni il richiamo dell’Europa, dove giocare gli ultimi anni di livelli in carriera, è sempre più forte e potrebbe presto concretizzarsi. Staremo a vedere se già nel calciomercato di gennaio ci saranno le condizioni perché arrivi l’offerta giusta, ma di sicuro la via per il futuro l’ha tracciata e porta a un ritorno nel continente che aveva deciso di lasciare. E i suoi tifosi sperano che sia in grande stile, anche se non sarà Napoli.