De Laurentiis manda via tutti: Garcia è solo il primo

Un’altra notizia clamorosa potrebbe scuotere il Napoli, con De Laurentiis che sarebbe pronto a mescolare le carte anche nella dirigenza azzurra.

Aurelio De Laurentiis ha sorpreso tutti e non solo i tifosi del Napoli prendendo la decisione di affidare la panchina dei campioni d’Italia a Walter Mazzarri. L’esonero di Rudi Garcia era nell’aria ed è stato solamente rimandato di un mese, dopo che a metà ottobre non aveva avuto esito positivo l’incontro tra il presidente azzurro ed Antonio Conte.

Quel meeting, avvenuto in un albergo della città, si era concluso con una fumata nera e con il rifiuto da parte dell’allenatore leccese di volere assumere l’incarico di nuovo mister. Il no era arrivato sia per il non volere prendere una squadra a stagione già iniziata, senza una rosa plasmata anche secondo i propri desiderata, che per divergenze anche sul piano economico, in base a quanto trapelato.

Fatto sta che De Laurentiis già allora aveva in pratica sfiduciato Rudi Garcia. Il quale paga non solo una serie di risultati altalenanti, con soprattutto l’andamento interno del Napoli non all’altezza, ma anche un rapporto con i giocatori che è parso con grande evidenza non buono.

De Laurentiis, Mazzarri potrebbe non essere il solo a tornare

Archiviata questa non felice parentesi con il francese alla conduzione tecnica del Napoli, si spera che Mazzarri possa replicare quanto fatto nell’ottobre del 2009, quando venne scelto da De Laurentiis in una situazione simile.

Ai tempi si passò da una tiepida gestione Donadoni alla scossa apportata dal tecnico toscano, che si sarebbe reso poi protagonista di un ciclo entusiasmante durato quattro stagioni. Le ultime indiscrezioni che provengono da Castel Volturno riferiscono ora che il presidente del Napoli starebbe pensando ad un altro ritorno.

Si tratta di Pierpaolo Marino, libero da giugno scorso dopo il suo terzo mandato in carriera come responsabile dell’area tecnica dell’Udinese. Anche al Napoli il 69enne Marino lavorerebbe nel caso per la terza volta, dopo i mandati nell’epoca di Maradona come collaboratore di Italo Allodi ed agli albori della gestione De Laurentiis, dal 2004 fino a settembre del 2009.

Cosa ha dichiarato Pier Paolo Marino in proposito

Lo stesso Marino ha affermato a Radio Napoli Centrale che tornare nel capoluogo campano gli farebbe piacere e che è consapevole che troverebbe una figura presidenziale ora più accentratrice rispetto ai tempi del Napoli Soccer.

Se questa nuova unione tra il dirigente ed il sodalizio partenopeo dovesse effettivamente avverarsi sarebbe plausibile aspettarsi dei risvolti non positivi per l’attuale direttore sportivo azzurro, Mauro Meluso.