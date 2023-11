De Laurentiis pensa già al dopo Mazzarri: “Due nomi a sorpresa”

Per Aurelio De Laurentiis Walter Mazzarri è il presente ma non il futuro del Napoli. Il prossimo allenatore sarà giovane ed i nomi non mancano

Walter Mazzarri ha fatto ritorno al Napoli firmando un contratto di sette mesi. E con questa mossa un po’ a sorpresa Aurelio De Laurentiis spera di riuscire a raddrizzare le sorti della squadra campione d’Italia, che fino ad oggi è stata protagonista di troppi alti e bassi tra campionato e Champions League.

La stagione degli azzurri è al di sotto delle aspettative dopo la gestione targata Rudi Garcia. Il quale si è distinto in negativo anche per un evidente, difficile rapporto con lo spogliatoio. Ma con Mazzarri la parola d’ordine ora è invertire la rotta, puntando anche su un ritrovato rapporto tra i calciatori ed il nuovo allenatore.

Tra l’altro lo stesso Mazzarri riuscì in questa impresa già durante la sua prima gestione, quando raccolse dall’esonerato Roberto Donadoni un Napoli carente non solo dal punto di vista dei risultati ma anche del carisma. Ad ogni modo, almeno per il momento quella di affidarsi all’esperto allenatore ex Inter e Watford rappresenta solo una idea per il medio periodo, per così dire.

Mazzarri, difficile vederlo ancora a Napoli e ci sono due piste alternative

Mazzarri infatti dovrebbe restare in carica fino al termine della stagione per poi fare spazio ad un nuovo allenatore. Almeno queste sembrano essere le intenzioni di Aurelio De Laurentiis. Il quale però, secondo diversi organi di stampa vicini agli ambienti azzurri, avrebbe già individuato due possibili profili ai quali assegnare la panchina del Napoli dalla prossima estate.

Si tratta di Raffaele Palladino e di Francesco Farioli, con in più anche una possibile, ulteriore alternativa. Per quanto riguarda Palladino, l’attuale allenatore del Monza (e che tra l’altro è originario del Comune napoletano di Mugnano) si è distinto in maniera eccellente giusto un anno fa.

Al tempo l’ex attaccante della Juventus assunse la guida tecnica del sodalizio brianzolo riuscendo ad ottenere risultati, bel gioco ed una salvezza conseguita con diverse settimane di anticipo. Una cosa a dir poco impensabile viste le premesse iniziali quando in panchina sedeva Giovanni Stroppa.

Chi è Francesco Farioli, molto più di una sorpresa

Francesco Farioli è invece l’attuale allenatore del Nizza e ad oggi si trova in seconda posizione in Ligue 1 con il suo Nizza, distaccato di un solo punto dal Paris-Saint Germain capolista. Toscano proprio come Mazzarri (è di Barga, in provincia di Lucca), anche Farioli è molto giovane.

Ha 34 anni ma vanta una esperienza internazionale mai comprovata, frutto del suo percorso prima da vice allenatore e da collaboratore tecnico e poi da mister su diverse panchine. Tra le sue esperienze più importanti figurano il biennio 2015-2017 come collaboratore tecnico del Qatar Under 17, quello 2018-2020 quando ha rivestito lo stesso ruolo al Sassuolo e poi il percorso all’estero intrapreso con continuità da tre anni come allenatore vero e proprio, tra le compagini turche dell’Alanyaspor e del Fatih Karagumruk.

Farioli è stato portiere a livello dilettantistico. Nel 2008 si è laureato in filosofia con una tesi sul calcio e ha anche tenuto una lezione alla Masia del Barcellona, cosa che non è da tutti. Per finire c’è un jolly, con il nome in questione ormai ben noto ai tifosi del Napoli.

Si tratta di infatti di Igor Tudor. De Laurentiis aveva incontrato il croato all’indomani dell’esonero di Garcia, non riuscendo a trovare un accordo. Ma secondo molti il matrimonio tra le due parti sarebbe solamente rinviato al 2024. Sempre che Mazzarri a sua volta non riesca a stupire ancora una volta, proprio come dieci anni fa.