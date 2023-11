Mercato Napoli, tifosi in estasi: annuncio importante per la grande firma

I tifosi del Napoli possono gioire, arriva un importante annuncio: un giocatore fondamentale può firmare a breve

La sosta per le Nazionali arriva nel momento peggiore della stagione per il Napoli: la sconfitta in casa contro l’Empoli è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando all’esonero del tecnico Rudi Garcia dopo mesi di risultati negativi e prestazioni poco convincenti.

Durante la pausa la squadra potrà riorganizzarsi e provare a ripartire sotto la guida del nuovo tecnico Walter Mazzarri, che dovrà subito dare una svolta al gioco degli azzurri in vista del tour de force che li vedrà affrontare, nell’ordine, Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus.

Per sopravvivere a questa serie di gare il tecnico dovrà contare su tutti i suoi giocatori più importanti. A questo proposito, un annuncio importante relativo al rinnovo di un punto fermo della rosa.

Il centrocampista azzurro Piotr Zieliński, parlando in conferenza stampa prima della gara della sua Polonia contro la Repubblica Ceca, ha avuto modo di aggiornare i giornalisti anche riguardo la sua situazione contrattuale con il Napoli, che sembrava in bilico questa estate, dato che l’accordo tra le parti scadrà nel giugno 2024.

Napoli, Zieliński dal ritiro della Nazionale: “Stiamo trattando il rinnovo. Arabia? Non è il momento”

Il numero 20 ha confermato che il suo agente è in trattativa con la dirigenza partenopea per il rinnovo del contratto. Il prolungamento dell’accordo non è assolutamente da escludere, ma si saprà a tempo debito e per ora il ragazzo è concentrato sul fare bene con la maglia azzurra fino a fine stagione.

Nel corso dell’ultima sessione di calciomercato il polacco era stato a lungo corteggiato dai club del campionato saudita, in particolare dall’Al Ahli, che poi, incassato il suo rifiuto, si è fiondato su Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo che ha strappato proprio al Napoli in un vero e proprio blitz di mercato.

Zieliński, obiettivo di Juventus e Inter, ha confermato le voci che lo hanno visto vicino al trasferimento in Arabia Saudita, spiegando le ragioni del suo rifiuto: “È vero, c’è stato un interesse dall’Arabia, ma ho deciso di restare per poter ottenere qualcosa in più in Europa, per avere la possibilità di giocare in Champions League. Ho deciso che non era ancora arrivato il momento di inseguire i soldi. Non mi lamento affatto, perché i soldi non sono tutto nella vita. So che magari in futuro potrà esserci un’offerta così vantaggiosa, e potrei anche approfittarne, ma per ora ho deciso che la cosa migliore è continuare la mia carriera qui in Europa“.